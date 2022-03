Mulder ziet opvallende extra spits ontstaan door systeemwijziging Van Gaal

Dinsdag, 29 maart 2022 om 20:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:53

De systeemwijziging van het Nederlands elftal in het duel met Denemarken is Youri Mulder goed bevallen. De analist zag door het overgaan van het 'traditionele' 4-3-3 systeem naar een 3-5-2 dat er in het gewonnen duel (4-2) telkens een extra spits in het zestienmetergebied kwam, in de vorm van Denzel Dumfries. Mulder denkt dat de bedoeling is van bondscoach Louis van Gaal, gegeven Dumfries' soortgelijke rol bij zijn club Internazionale.

Tijdens de voorbeschouwing op het vriendschappelijke duel met Duitsland op Ziggo Sport blikt Mulder terug op afgelopen zaterdag. "Ik wil graag die dynamiek weer zien", zegt de oud-international. "Diepgaan aan de rechterkant, Dumfries die er in de spits bijkomt. De Denen hadden daar moeite mee." Mulder richt zich vervolgens tot de wedstrijdbeelden, waarin te zien is dat Dumfries zich constant in het centrum bevindt.

De dynamiek van Oranje onder de loep.. ???? Youri Mulder was bij het duel tegen Denemarken vooral onder de indruk van de opbouw ??#ZiggoSport #NEDGER pic.twitter.com/mg1jG2GBcN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 29, 2022

“Dumfries - nota bene de rechtsback - die daar vaak in de drukte opdook", wijst Mulder aan, "maar daarna ook weer klaar was om in de zestienmeter gevaarlijk te zijn. De Denen wisten zich daar geen antwoord op." Er verschijnen beelden van dat Dumfries eveneens in het centrum loopt ten tijde van de eerste Oranje-treffer van Steven Bergwijn. Mulder trekt een parallel met hoe Dumfries bij zijn club gebruikt wordt. "We hebben bij Inter wel gezien dat Dumfries daar heel gevaarlijk is bij de tweede paal is. Van Gaal wil hem daar hebben.” Dumfries staat ook dinsdag aan de aftrap in de Johan Cruijff ArenA, als meest rechtermiddenvelder in het 3-5-2 systeem van Oranje.