V/d Vaart: ‘Als hij dat ook nog gaat doen, is hij de beste speler ter wereld'

Dinsdag, 29 maart 2022 om 20:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:03

Rafael van der Vaart heeft in aanloop naar de oefeninterland van Oranje tegen Duitsland mooie woorden gesproken over Frenkie de Jong. De middenvelder van Barcelona is de kartrekker bij het Nederlands elftal en vormt tegen de Duitsers een middenveld met Teun Koopmeiners en Steven Berghuis. Frenkie was in september 2019 tegen Duitsland tot dusver voor de enige keer trefzeker in het shirt van Oranje.

Als in de voorbeschouwing op het duel met Duitsland de treffer van Frenkie van tweeënhalf jaar geleden wordt getoond, spreekt Van der Vaart lovende woorden. "Hij is geen speler die veel doelpunten maakt", concludeert de analist bij de NOS. "Ik denk dat hij het kan, maar hij is heel belangrijk in de opbouw waardoor hij geen tijd heeft om voorin te verschijnen. Als hij dat ook nog gaat doen, is hij de allerbeste speler ter wereld. Als hij ook nog gaat scoren en assists gaat geven, is hij de meest perfecte middenvelder die er is."

Frenkie de Jong vormt tegen Duitsland een blok op het middenveld met Teun Koopmeiners. Steven Berghuis staat op nummer 10, waardoor Georginio Wijnaldum andermaal op de bank zit. Het is voor het eerst sinds 2017 dat de middenvelder in twee opeenvolgende interlands van het Nederlands elftal niet aan de aftrap staat. Frenkie de Jong zal meer vanaf de linkerkant opereren, terwijl Koopmeiners de rechterzone pakt. Waarom een rechtspoot op links en een linkspoot op rechts? Van Gaal daarover: "Dat heeft met de voorkeur van Frenkie de Jong te maken", aldus de bondscoach voorafgaand aan de oefeninterland tegen de NOS.

"Ik probeer spelers in hun kracht te laten spelen", gaat Van Gaal verder. "Maar bij Barcelona speelt hij ook weleens aan de rechterkant", haakt verslaggever Jeroen Stekelenburg vervolgens in. "Ja, maar hij speelt liever aan de linkerkant", aldus Van Gaal. "Voor Teun Koopmeiners maakt het niks uit, die speelt bij Atalanta overal." Van Gaal wijzigde zijn basiself op drie posities. Nathan Aké en Steven Bergwijn zijn hun basisplek kwijtgeraakt ten koste van Tyrell Malacia en Donyell Malen. Daley Blind zakt een linie en is tegen Duitsland de linker centrale verdediger.