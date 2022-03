Louis van Gaal: ‘Waarom ik daarvoor heb gekozen? Zo wil Frenkie de Jong het’

Dinsdag, 29 maart 2022 om 20:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:50

Louis van Gaal heeft een duidelijke verklaring voor zijn keuzes in de basiself van Oranje. De bondscoach wijzigt zijn ploeg voor het oefenduel met Duitsland op drie posities. Van Gaal noemt Steven Bergwijn ‘de man van de avond’ van de wedstrijden tegen Denemarken (4-2), maar hij moet zijn plaats naast Memphis Depay in de spitspositie afstaan aan Donyell Malen.

“Op de eerste plaats kan hij niet tweemaal negentig minuten spelen”, legt Van Gaal uit in gesprek met Jeroen Stekelenburg van de NOS. “Ik wil Malen ook op die positie zien. Of dat gek voelt? Hij was de man van de avond, maar hij begrijpt het. Wat beter moet is dat we niet verrast worden door een spits die middenvelder wordt, zoals zaterdag gebeurde met Eriksen. We moeten daarop beter reageren. We moeten vaster aan de bal worden. Dat wordt niet makkelijk, want de Duitsers geven druk op de bal. De tactiek blijft verder vrijwel hetzelfde.”

Een vergelijkbare verklaring heeft Van Gaal voor het feit dan Nathan Aké centraal achterin vervangen wordt door Daley Blind. “Aké speelt ook net zo weinig als Bergwijn. Het was eigenlijk ook een grote gok, en dat zag je ook in de laatste fase van de wedstrijd. Hij heeft het heel goed gedaan, maar je moet meer speelminuten maken, want dan kan je makkelijker de negentig minuten vol maken. Spelen in dit systeem is fysiek zwaarder.”

Ook de keuzes op het middenveld komen ter sprake. “Waarom er met Frenkie de Jong een rechtspoot aan de linkerkant staat en met Teun Koopmeiners een linkspoot aan de rechterkant staat? Dat heeft met de voorkeur van Frenkie de Jong te maken. En ik probeer de spelers in hun kracht te zetten. Hij speelt liever aan de linkerkant. Voor Koopmeiners maakt het niet uit. Hij speelt bij Atalanta overal. Het gevoel is nu in ieder geval goed, maar misschien gaan we veel risico nemen”, aldus Van Gaal.