Sprookjesdebuut bezorgt tien man van Jong Oranje cruciale overwinning

Dinsdag, 29 maart 2022 om 20:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:40

Jong Oranje heeft dinsdagavond een cruciale stap gezet richting deelname aan het EK 2023. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi moest winnen van Zwitserland om plaatsing in eigen hand te houden en slaagde voor die opdracht: 2-0. Het was een knappe zege, daar Oranje bij een 0-0 stand in de tweede helft met tien man kwam te staan vanwege een rode kaart van Wouter Burger. Invaller Elayis Tavsan, die zijn debuut beleefde als vervanger van de geblesseerd geraakte Joshua Zirkzee, redde Oranje met twee goals.

Van de Looi voerde meerdere wijzigingen door ten opzichte van de kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (0-0) van vrijdag. De bondscoach liet Thomas Buitink debuteren in Jong Oranje: de aanvaller nam de plaats in van Daishawn Redan en vormde samen met Zirkzee de voorhoede. Achter het tweetal stonden Jurgen Ekkelenkamp en Kenneth Taylor als aanvallende middenvelders in het 4-2-2-2-systeem. In Bulgarije stond Ryan Gravenberch nog op een van die posities, maar hij zakte een linie terug door de blessure van Ludovit Reis. Centraal achterin kreeg Burger de voorkeur boven Neraysho Kasanwirjo.

Burger kreeg zijn eerste gele kaart in de dertiende minuut toen hij Dan Ndoye tegenhield aan de flank. Oranje had moeite om kansen te creëren werd eigenlijk pas in het laatste kwartier voor de rust dreigend. Een voorzet van Mitchel Bakker werd weliswaar binnengewerkt door Buitink, maar de spits stond buitenspel. Vervolgens waren ook Taylor en Zirkzee niet gelukkig in de afronding. Kort na de pauze werd een treffer van invaller Brian Brobbey afgekeurd; een voorzet van Bakker belandde op de lat.

Burger kreeg daarna zijn tweede gele kaart na een overtreding op Ndoye en geklaag van de Zwitsers, waardoor Oranje verder moest met tien man. Doelman Kjell Scherpen greep goed in na een kopbal van Becir Omeragic en een vrije trap van Kastriot Imeri, waarna Oranje met tien man toch het initiatief greep. Ekkelenkamp schoot uit de draai op doelman Amir Saipi en een laag schot van Taylor belandde op de paal, alvorens Tavsan tweemaal toesloeg. De invaller stond eerst op de juiste plek na een voorzet van Taylor richting de tweede paal en besliste de wedstrijd met een fraai schot in de linkerhoek vanaf de rand van het strafschopgebied. In de blessuretijd liet Brobbey nog een reusachtige kans op de 3-0 onbenut.

Op dit moment heeft Zwitserland de koppositie in Groep E in handen met 19 punten uit 8 duels; Oranje staat met 17 punten uit 7 duels op de tweede plek. Oranje speelt nog tegen Moldavië, Gibraltar en Wales. Als die wedstrijden worden gewonnen, eindigt Oranje sowieso bovenaan en plaatst het zich voor het EK. Een tweede plek is alleen voldoende als Oranje de beste nummer twee van alle negen poules is. Die kans is op papier dus klein.