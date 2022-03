Christian Eriksen beleeft prachtige rentree in stadion Parken in Kopenhagen

Dinsdag, 29 maart 2022 om 19:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:59

Drie dagen na de 4-2 nederlaag tegen het Nederlands elftal heeft Denemarken een overtuigende oefenzege geboekt op Servië. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand won met 3-0 van Dusan Tadic en consorten. De wedstrijd stond in het teken van Christian Eriksen, die terugkeerde in stadion Parken in Kopenhagen, waar hij op 12 juni 2021 een hartstilstand kreeg. Eriksen luisterde zijn rentree op met een treffer.

Eriksen begon zaterdag nog op de bank tegen Oranje, maar had ditmaal een basisplaats. Het was zijn eerste optreden in de basis sinds het incident van afgelopen zomer. De aanvallende middenvelder nam de aanvoerdersband over van doelman Kasper Schmeichel, die zaterdag de band om zijn arm droeg tegen Oranje. "Voordat ik erover begon na te denken, kwam Kasper Schmeichel naar me toe met het voorstel", zei bondscoach Hjulmand maandag in de aanloop naar de oefenwedstrijd.

'Welkom thuis, Christian' ?? Christian Eriksen is terug in het stadion Parken: de plek waar hij afgelopen juni een hartstilstand kreeg. De Deen krijgt een prachtig welkom van het eigen publiek ??#ZiggoSport #DENSRB pic.twitter.com/2f96niA76c — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 29, 2022

?????????????????? ??????????????! ?? Eriksen doet het weer! De Deen krijgt alle ruimte en schiet fantastisch binnen: 3-0 ?? Wat een avond voor Eriksen ??#ZiggoSport #DENSRB pic.twitter.com/kmDXOyXAMg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 29, 2022

Het werd een prachtige rentree voor Eriksen. Hij werd met luid applaus onthaald en kwam tot scoren in minuut 57, toen hij langs het strafschopgebied naar binnen trok en met succes uithaalde in de rechterhoek. Tien minuten voor tijd werd Erikseng gewisseld, kreeg hij opnieuw een staande ovatie en droeg hij de aanvoerdersband weer over aan Schmeichel. Met zijn doelpunt bepaalde Eriksen de eindstand van het oefenduel op 3-0.

De score werd na een kwartier geopend door Joakim Maehle. Een hoekschop van Eriksen werd weggekopt door Filip Kostic, maar daardoor kreeg Maehle de kans om vanbuiten het zestienmetergebied verwoestend uit te halen. De bal werd nog getoucheerd door Nikola Milenkovic en zeilde binnen: 1-0. In de blessuretijd van de eerste helft Christian Norgaard nog de paal met een lage inzet. Servië was kort na de pauze dreigend via Aleksandar Mitrovic, maar Denemarken trok het duel naar zich toe.

Onder druk van Rasmus Kristensen en Pierre-Emile Höjbjerg raakte Kostic de bal kwijt, waarna Jesper Lindström door Höjbjerg in staat werd gesteld om er 2-0 van te maken. Na de 3-0 van Eriksen was het aantal kansen beperkt. Eriksen was niet de enige ex-Ajacied op het veld, want ook Kasper Dolberg, Kristensen en Nemanja Gudelj hadden een basisplaats. Hetzelfde gold voor Joachim Andersen (ex-FC Twente) en Kostic (ex-FC Groningen).