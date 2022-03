FC Groningen onthult miljoenenbijdrage van nieuwe hoofdsponsor

Dinsdag, 29 maart 2022 om 19:41 • Tom Rofekamp

FC Groningen heeft met OG Clean Fuels een nieuwe hoofdsponsor gebonden. De club is een contract tot de zomer van 2025 overeengekomen met de internationaal opererende onderneming. Groningen was op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor na het faillissement van Office Centre begin maart, waardoor de huidige nummer acht van de Eredivisie bijna een miljoen euro mis zou lopen voor het restant van dit seizoen. Groningen is transparant over het milljoenenbedrag waarmee het nieuwe hoofdsponsorschap gemoeid is: het wordt bijgevoegd in het officiële persbericht.

FC Groningen is met OG - een van de snelst groeiende aanbieders van duurzame brandstof in Europa - een partnership overeengekomen tot en met het seizoen 2024/2025. In het eerste volledige jaar – ingaande vanaf 1 juli 2022 – is met het hoofdsponsorschap een bedrag gemoeid van 1.2 miljoen euro. Het tweede seizoen (2023/2024) wordt dat bedrag verhoogd naar 1.35 miljoen euro en voor het laatste contractjaar (tot medio 2025) is een vergoeding van 1.5 miljoen euro overeengekomen. Het gaat om vaste bedragen, die door middel van onder meer prestatiebonussen nog verder kunnen oplopen.

De Groningers hebben met het vinden van een nieuwe hoofdsponsor snel kunnen doorschakelen, nadat de club de laatste drie Eredivisiewedstrijden zonder sponsoruiting op de voorzijde van het shirt speelde. Manager Partnerships Bastiaan Fehrman is zeer trots op de meerjarige overeenkomst met OG. “Een hoofdsponsor die we met gepaste trots op de borst gaan dragen. De relatie met OG gaat al heel lang terug en de stap om zich nu als hoofdsponsor aan FC Groningen te verbinden past perfect in wat wij als club verstaan onder ‘Word Groter’.”

Als blijk van waardering voor het vertrouwen van de nieuwe hoofdsponsor lanceert Groningen het partnership dit huidige seizoen al. Vanaf aankomend weekend (zaterdag 2 april) zal het logo van OG voor het eerst op de borst van het wedstrijdshirt prijken bij de competitiehervatting tegen Ajax. De nieuwe hoofdsponsor zal naast de sportieve doelstellingen ook bijdragen aan de maatschappelijke doelstelling van FC Groningen: 'Geen bewegingsarmoede in Noord-Nederland'. Met het project 'OG Heroes' worden sporters ondersteund en wordt een nieuwe generatie geïnspireerd door middel van topsport.