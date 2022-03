Fabrizio Romano neemt alle twijfel weg: ‘Mbappé kiest tussen slechts twee clubs’

Dinsdag, 29 maart 2022 om 19:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:41

Kylian Mbappé is niet geïnteresseerd in een overstap naar Barcelona, weet Fabrizio Romano. In The Here We Go Podcast weerspreekt de transfermarktexpert de eerdere berichtgeving van L’Équipe dat de aanvaller van Paris Saint-Germain oren zou hebben naar een transfer naar Barça. Real Madrid zou nog altijd op pole position liggen om de spits te strikken en de Koninklijke heeft reeds een contract liggen, maar vooralsnog zou er nog niets getekend zijn.

“De geruchten komen van L’Équipe, wat normaal gesproken een betrouwbare bron is”, vertelt Romano. “Maar de daadwerkelijke berichtgeving blijft onveranderd: er zijn maar twee opties voor Mbappé. Op dit moment behoren namelijk alleen een langer verblijf bij PSG of een vertrek naar Real Madrid tot de mogelijkheden. Geen andere clubs, geen andere opties. Barcelona gaat niet voor Kylian Mbappé en Mbappé gaat niet voor Barcelona.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De transfermarktexpert benadrukt dat de Madrilenen op dit moment de beste uitgangspositie hebben. “Real Madrid ligt nog steeds op pole position om Mbappé te binnen te halen. Er wordt nog steeds hard gewerkt om hem te overtuigen en er ligt al sinds lange tijd een contract klaar voor hem. Maar mij is verteld dat er vooralsnog niets getekend is tussen de twee partijen. Alle opties liggen dus nog open. Voor PSG worden de komende weken cruciaal om hem over te halen. Ze moeten blijven proberen om hem op andere gedachten te brengen. Real Madrid dus de voornaamste kandidaat in de strijd om de handtekening van Mbappé; Barcelona is niet in de race om Mbappé”, besluit Romano.

Afgelopen week meldde L’Équipe dat Barcelona een serieuze poging onderneemt om de megatransfer van Mbappé naar Real Madrid. Barça zou volgens de Franse krant proberen een voet tussen de deur te krijgen. De Catalanen denken na de grote sponsordeal met Spotify over voldoende middelen te beschikken om Mbappé transfervrij in te lijven. De aanvaller zou open hebben gestaan voor een gesprek met Barça, maar die berichtgeving is onjuist volgens Romano.