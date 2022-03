SC Heerenveen haalt bezem door selectie: zes contracten niet verlengd

Dinsdag, 29 maart 2022 om 17:56

SC Heerenveen gaat het contract van zes selectieleden niet verlengen, zo maakt de club op eigen kanalen bekend. Zo lijkt de Friese club een andere richting in te willen gaan slaan. Eerder werd bekend dat Heerenveen volgend jaar getraind wordt door Kees van Wonderen, die op dit moment voor de selectie van Go Ahead Eagles staat.

De club meldt dat de aflopende contracten van Ibrahim Dresevic, Siem de Jong, Lucas Woudenberg, Jan Ras, Hamdi Akujobi en Stanislav Shopov zijn opgezegd en dat zij uit mogen kijken naar een andere werkgever. Clubs hebben wettelijk tot 1 april om dat te beslissen. Dat de contracten van de Jong en Dresevic niet verlengd worden mag verrassend worden genoemd: de aanvallende middenvelder en centrale verdediger kwamen dit seizoen respectievelijk tot 22 en 21 optredens voor Heerenveen. Ook Woudenberg is als linksback doorgaans een vaste kracht en speelde dit seizoen vijftien duels voor de Friezen.

Twee spelers zijn door Heerenveen in de wachtkamer gezet. Nick Bakker en Erwin Mulder hebben ook een aflopend contract, maar met hen wil de club nog in gesprek over een mogelijke nieuwe verbintenis. Ook heeft Heerenveen een optie om het contract van Joost van Aken te verlengen. Het jeugdproduct keerde in februari terug bij de club nadat zijn contract bij Zulte-Waregem ontbonden was. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen.

Heerenveen lijkt de laatste weken de weg in de Eredivisie weer omhoog te vinden. Nadat de blauw-witten een abominabel begin van het jaar hadden met een verliesreeks van zeven wedstrijden pakte de club uit de laatste drie wedstrijden vijf punten. Deze broodnodige punten zorgen ervoor dat de Friezen zichzelf terug vinden op de elfde positie in de Eredivisie met dertig punten. De club heeft acht punten meer dan Fortuna Sittard, dat met 22 punten onder de degradatiestreep staat.