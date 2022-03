Vertrek Overmars hakt erin bij Ajax: 'Op persoonlijk vlak heb ik er last van’

Dinsdag, 29 maart 2022 om 17:34 • Laatste update: 17:48

Door het plotse vertrek van Marc Overmars bij Ajax veranderde de rol van Gerry Hamstra begin februari. De technisch manager werkte als rechterhand van de voorheen vermaarde directeur voetbalzaken, maar heeft nu de touwtjes op technisch gebied in handen bij de club. De technisch manager van Ajax vertelt tegenover Voetbal International over het gemis van Overmars. "We hebben een jaar lang fantastisch samengewerkt, van de eerste tot de laatste dag", aldus Hamstra.

Hamstra werd afgelopen zomer door Ajax binnengehaald. Aanvankelijk bestond zijn takenpakket voornamelijk uit het contracteren van jeugdspelers, maar door het afscheid van Overmars is dat een stuk uitgebreid. "Op zakelijk vlak ben je een professional en moet je door, maar op persoonlijk vlak heb ik er heel veel last van gehad", zegt Hamstra. "Die twee zaken kan ik overigens wel goed scheiden. Maar Ajax, Marc Overmars en Henk Veldmate (hoofd scouting, red.) waren belangrijke factoren dat ik vorig jaar de stap maakte naar Amsterdam. Ik heb me hier verder kunnen ontwikkelen en daar speelde Marc een heel belangrijke rol in. We hebben nauw samengewerkt en daaruit is ook een vriendschap ontstaan. En vrienden ben je in goede en slechte tijden."

Het was Overmars zelf die Hamstra vorig jaar benaderde om naar Ajax te komen. "Voor de rol van technisch manager, om met hem samen te gaan werken bij Ajax. Ik had al wel vaker contact met Marc gehad, maar dan vooral rond onderhandelingen. We hadden volgens mij wel een goed gevoel bij elkaar, hoewel we allebei een ander clubbelang dienden. Bij de transfers van Sven Botman, Kik Pierie en Dennis Johnsen was dat bijvoorbeeld het geval. Ik weet nog dat we bij de huurtransfer van Dennis twee uur hebben gezeten, maar tien minuten gingen over Dennis. Voor de rest hadden we het over van alles in ons vak."

Ajax haalde Klaas-Jan Huntelaar binnen als assistent voor Hamstra. "Waar Marc en ik afgelopen jaar alles met zijn tweeën deden, doe ik dat in de nieuwe situatie samen met Klaas-Jan", zegt de technisch manager. "Het eerste gevoel is heel goed. Ik voel een klik, het is soms net alsof we al veel langer samenwerken. Ik kende hem wel, maar niet persoonlijk. Maar de start is prettig. Zo zijn we vorige week samen een paar dagen naar Kroatië geweest, om Dominik Kotarski en Hassane Bandé aan het werk te zien, en met hen en de clubs bij te praten. Dan leer je elkaar ook weer beter kennen. Klaas-Jan is heel pragmatisch en direct, dat ben ik ook en vind ik heel prettig. Hij gaat op zoek naar zijn eigen pad. Tegelijkertijd moeten we met het technische team de komende periode flink aan de bak, dat is duidelijk."