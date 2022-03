KNVB schuift petitie ondertekend door 20.000 mensen aan de kant

Een eventuele boycot van het aankomende WK in Qatar is een slecht idee volgens de KNVB. Dat zei Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, dinsdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ze nam daar een petitie van sporthistoricus Jurryt van de Vooren in ontvangst.

Van de Vooren hoopte dat de petitie die hij met het comité Cancel Qatar 2022 overhandigde aan van Leeuwen de KNVB zou doen bewegen zich uit te spreken tegen het aankomende WK. De sporthistoricus beweert dat bij de aanleg van de infrastructuur en het bouwen van de stadions minimaal 6500 doden zijn gevallen. Daarnaast is hij van mening dat het WK enkel wordt gebruikt om het imago van Qatar op te schonen.

De ongeveer 20 duizend Nederlanders die de petitie ondertekenden konden de KNVB echter niet overtuigen: “In Qatar is onze inzet meer dan de sportieve inzet", aldus Van Leeuwen. "We vragen aandacht voor belangrijke ontwikkelingen. Voor de arbeidsomstandigheden van de arbeidsmigranten, voor de mensenrechten, voor vrouwenrechten, voor vrijheid, voor gelijkheid. Amnesty International en andere partijen koppelen terug dat er beweging en impact is. Ze zijn ook heel duidelijk dat er nog een wereld te winnen is en we er nog lang niet zijn.”

“Een boycot of het toernooi verplaatsen zou tegengesteld werken en er niet aan bijdragen”, vervolgt Van Leeuwen. “Het zou zelfs schadelijk zijn voor de arbeidsmigranten die hun werk kwijt zouden raken, terwijl we hen juist zouden moeten steunen.” Ook wijst de directeur van de KNVB op het feit dat de Nederlandse voetbalbond ten tijde van de stemming niet voor een WK in Qatar was: "Maar dat het eindtoernooi daar in 2022 plaatsvindt, zien we nu als een gegeven. Sinds de Tweede Wereldoorlog is geen enkel WK-eindtoernooi door een land om politieke redenen geboycot. Een boycot is dus geen gangbaar middel."