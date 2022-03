Lionel Messi gaat voor gigantisch bedrag in zee met cryptobedrijf

Dinsdag, 29 maart 2022 om 16:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:19

Lionel Messi heeft zich voor een bedrag van achttien miljoen euro verbonden aan Socios, zo maakt persbureau Reuters dinsdag openbaar. De 34-jarige superster van Paris Saint-Germain gaat het cryptobedrijf, dat digitale fantokens uitgeeft, als ambassadeur promoten naar aanloop van het WK in Qatar.

Ook na het wereldkampioenschap blijft Messi verbonden aan het bedrijf, want de overeenkomst die is gesloten geldt voor drie jaar. Fantokens zijn een soort cryptocurrency waarmee eigenaren recht krijgen om mee te beslissen bij kleinere beslissingen bij een voetbalclub. Dat gaat bijvoorbeeld om kans maken op een wedstrijdticket, stemmen op je favoriete spelersbusdesign of kiezen welk liedje er wordt gedraaid tijdens de warming-up.

"Fans verdienen erkenning voor hun steun", aldus Messi in een verklaring. "Ze verdienen kansen om de teams waar ze van houden te beïnvloeden. Socios bestaat om de fanervaring te verbeteren, om fans in staat te stellen 'meer' te zijn. Ik ben er trots op deel te nemen aan de missie van Socios om een meer verbonden en lonende toekomst voor fans over de hele wereld te creëren." Messi krijgt nu overigens het volledige bedrag in dollars uitgekeerd. Afgelopen zomer sprak de Argentijn nog met PSG af zijn salaris deels in fantokens te krijgen uitbetaald.

'Fantokens' vormen de laatste tijd een nieuwe bron van inkomsten voor voetbalclubs. Zo verdiende Paris Saint-Germain al miljoenen aan de samenwerking met Socios, terwijl in Nederland Fortuna Sittard ook fantokens uitgeeft. Dat gaat overigens niet zonder controverse, want tegenstanders zeggen dat het een oppervlakkige inkomstenbron is voor clubs, die het voor supporters nog duurder maakt om hun favoriete team te kunnen volgen. Wanneer een token wordt ingezet om te stemmen op bijvoorbeeld iemands favoriete design raakt de eigenaar zijn token (en dus ook zijn geld) kwijt. Belangrijk is dat er geen zekerheid is dat een tokenhouder een ticket wint naar een wedstrijd of zijn favoriete design wordt gekozen.