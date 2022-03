Het gesprekje tussen Frenkie en Mbappé dat Barça-fans in vervoering brengt

Dinsdag, 29 maart 2022 om 14:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:12

Supporters van Barcelona dromen massaal van de komst van Kylian Mbappé sinds L'Équipe donderdagavond laat bekendmaakte dat de Catalanen een serieuze poging doen voor de 23-jarige ster van Paris Saint-Germain. Fans van Barça rakelen online massaal een oud filmpje op van een kort gesprekje tussen Frenkie de Jong en Mbappé, waarbij laatstgenoemde aan de middenvelder vraagt hoe Barcelona is.

Mbappé kwam de middenvelder van Barcelona op 23 september 2019 toevalligerwijs tegen tijdens het gala van The Best FIFA Football Awards. "Hoe gaat het?", vroeg De Jong in het Engels aan Mbappé, waarna een omhelzing volgde. "Goed, en met jou?", reageerde de Fransman. "Ik heb het toevallig twee minuten geleden nog over jou gehad", lachte Mbappé, waarna hij de vraag stelde die de fans van Barça momenteel bezighoudt: "Barcelona is good?" De Jong antwoordde: "Yes, it's really good." Mbappé lachend: "Het is moeilijk op dit moment", waarschijnlijk doelend op de moeizame seizoenopening van Barça destijds.

¡QUÉ PEDAZO DE ENCUENTRO! El futuro llegó hace rato: Frenkie de Jong y Kylian Mbappé se cruzaron y el francés campeón del mundo ¡preguntó por Barcelona! ¿Te lo imaginás en el club culé? pic.twitter.com/KZYGxDlG68 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2019

De Jong was op dat moment overigens pas net van Ajax naar Barcelona verhuisd en eindigde na zijn successeizoen in Amsterdam op de zevende plek bij de FIFA-verkiezing voor de beste speler ter wereld. Mbappé werd verkozen tot zesde beste speler, terwijl de titel FIFA Men's Best ging naar Lionel Messi, toen nog uitkomend voor Barcelona.

Mbappé sprak in 2018, een jaar voor het bewuste FIFA-gala, al eens zijn bewondering uit voor De Jong. De Franse spits stond toen in de Nations League tweemaal tegenover de middenvelder van het Nederlands elftal. "Om eerlijk te zijn, hij is welkom in Parijs", zei Mbappé toen tegen France Football. "Ik heb een woordje met hem gewisseld, omdat hij erg veel voor ons zou kunnen betekenen. De keuze is nu aan hem." Drieënhalf jaar later zouden de rollen weleens omgedraaid kunnen zijn.

Barcelona onderneemt een serieuze poging om de megatransfer van Mbappé te kapen, zo meldde L'Équipe afgelopen week. De sterspeler van PSG lijkt al maanden op weg naar Real Madrid, maar de overgang is nog altijd niet beklonken en Barça probeert nu een voet tussen de deur te krijgen. De Catalanen denken na de grote sponsordeal met Spotify over voldoende middelen te beschikken om Mbappé transfervrij in te lijven. De aanvaller staat open voor een gesprek met Barça, maar heeft nog geen keuze gemaakt.