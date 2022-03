‘Peter Bosz treitert eigen speler en weigert met hem te praten’

Peter Bosz spreekt nauwelijks meer met Jason Denayer, zo schrijft Het Nieuwsblad. De trainer van Olympique Lyon leeft in onmin met zijn 26-jarige verdediger, sinds die heeft aangegeven zijn aflopende contract niet te verlengen. Volgens de enigszins verontwaardigde Belgische krant 'treitert' Bosz de mandekker daarom opzettelijk.

Denayer staat al sinds 2018 onder contract bij Lyon en was al die tijd een belangrijke basisspeler voor de Franse topclub. Dat bleef zo toen Bosz afgelopen zomer het roer overnam: Denayer speelde tot aan 5 december vorig jaar vrijwel alles, maar liep die dag in duel met Girondins Bordeaux (2-2) een forse enkelblessure op. Pas begin maart keerde de Belgische verdediger daarvan terug en toen kwam hij erachter dat zijn rol in Lyon uitgespeeld is.

Sinds Denayer heeft aangegeven te zullen vertrekken, wordt er 'een spelletje' gespeeld bij Lyon, zo concludeert Het Nieuwsblad. De 34-voudig international moest van Bosz al mee met het tweede elftal en werd in de hoofdmacht geen minuut meer ingezet. "Peter Bosz negeert de langharige verdediger zelfs: op de training spreekt hij nauwelijks nog met hem", weet het dagblad. Op die manier lijkt de oefenmeester zijn pupil onder druk te willen zetten om alsnog een nieuw contract te tekenen.

Voor Roberto Martínez, de bondscoach van het Belgische elftal, was het geen reden om Denayer niet bij de selectie voor de huidige interlandbreak te halen. De mandekker speelde de volledige wedstrijd tegen Ierland (2-2) en wordt dinsdag ook aan de aftrap verwacht tegen Burkina Faso. De Belgen zijn deze periode overigens samen met een uitgeklede selectie zonder veel grote namen. Achterin ontbreken bijvoorbeeld Toby Alderweireld (Al-Duhail) en Jan Vertonghen (Benfica), doorgaans nog altijd belangrijke pilaren in de defensie van Martínez.