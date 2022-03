Na opmars in Oranje lonkt clubtransfer: ‘Hij is zelfs voor Bayern interessant’

Sven Beuckert is vol lof over de ontwikkeling van Mark Flekken, die zaterdag zijn debuut mocht maken bij het Nederlands elftal tegen Denemarken (4-2 winst). De keeperstrainer van MSV Duisburg, die ooit hemel en aarde bewoog om Flekken naar die club te halen, noemt de huidige goalie van SC Freiburg voor iedere topclub interessant. Beuckert noemt Flekken zelfs als mogelijke opvolger van Manuel Neuer bij Bayern München.

“Mark is voor bijna iedere topclub interessant, ook voor Bayern München. Als Manuel Neuer zou stoppen zouden ze bij Bayern ook aan Mark denken, daar ben ik van overtuigd”, aldus Flekkens voormalig keeperstrainer in gesprek met de NOS. Beuckert kent Flekken door en door, nadat hij de kersverse Oranje-international vanaf jonge leeftijd al uitgebreid scoutte voor Duisburg.

In 2010 zag Beuckert de destijds zestienjarige Flekken voor het eerst in actie in de B-jeugd van Alemannia Aachen: “Ik was meteen onder de indruk van Mark. Hij was in die wedstrijd van Aachen heel erg aanwezig, heerste bij voorzetten vanaf de flank en beschikte ook nog eens over voetballend vermogen. Niet zo vreemd als je bedenkt dat hij toen idolaat was van Edwin van der Sar. Mark had in mijn ogen alles", zo liet Beuckert optekenen.

De keeperstrainer wilde Flekken graag aantrekken, maar moest pas op de plaats maken door de verplichte degradatie van MSV Duisburg naar het derde niveau. Drie jaar later kwam het alsnog van die overgang nadat Beuckert de technische leiding bij MSV Duisburg wist te overtuigen van zijn gelijk: “Mark was op dat moment voor velen een onbekende. Onze trainer en technisch directeur kenden hem helemaal niet. Die vroegen zich alleen maar af waarom Mark zijn wedstrijden in het tweede van Fürth afwerkte. Ik hield echter de poot stijf."

Eenmaal in Duisburg aangekomen had Flekken wat tijd nodig om indruk te maken: “Onze aanvoerder kwam in de eerste week bij mij klagen", herinnert Beuckert zich. "Mark hield geen enkele bal tegen, zo kreeg ik van hem te horen. Daar moest ik wel een beetje om gniffelen. Hij is daarna nooit meer bij me geweest." Flekken veroverde direct een basisplaats en promoveerde met MSV Duisburg direct naar het tweede niveau in Duitsland. Tevens maakte de Nederlander zich in zijn eerste seizoen direct populair door tegen Osnabrück met de hak te scoren. De doelwachter ontwikkelde zich stormachtig en had twee jaar later zijn gewenste transfer naar het hoogste niveau te pakken met een overstap naar Freiburg.

Twee jaar moest hij het bij Freiburg doen met een reserverol, totdat eerste keeper Alexander Schwolow verkocht werd aan Hertha BSC en Flekken de kans kreeg zich te laten zien. Deze kans heeft hij met beide handen aangegrepen en heeft hem zelfs international van Nederland gemaakt. Beuckert kijkt met een glimlach naar de ontwikkeling die Flekken door heeft gemaakt: “Ik kan alleen maar zeggen dat ik enorm trots ben op Mark. Hij heeft bereikt wat hij wilde bereiken, maar is nog altijd hongerig. Hij heeft namelijk hogere doelen. Mark wil de nummer één onder de lat worden bij het Nederlands elftal en Champions League spelen. Ik denk dat hij momenteel voor bijna iedere topclub interessant is. Daar ben ik van overtuigd."