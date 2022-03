Premier deelt Noord-Macedonië torenhoge winstpremie uit bij plaatsing WK 2022

Dinsdag, 29 maart 2022 om 13:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:13

De premier van Noord-Macedonië keert de spelers van het nationale elftal een winstpremie van 500 duizend euro uit, mochten ze dinsdag ook weten te stunten tegen Portugal en voor het eerst in de geschiedenis het WK halen. Noord-Macedonië verraste donderdagavond vriend en vijand door Italië (0-1) uit te schakelen in de halve finale van de WK-play-offs.

Italië werd donderdagavond in rouw gedompeld door een treffer van Aleksandar Trajkovski in blessuretijd. Hierdoor is Noord-Macedonië nog slechts één stunt verwijderd van een historische WK-deelname. In Estádio do Dragão moet dinsdagavond de laatste horde worden genomen. Premier Kavecevski sprak de nationale selectie van Noord-Macedonië vlak voor vertrek naar Porto in het vliegtuig toe.

“Hallo kampioenen”, zei de premier. “Wat jullie hebben bereikt is het resultaat van veel arbeid. De regering heeft besloten om jullie een bonus van 500 duizend euro te geven als jullie naar het WK gaan. Veel succes.” Bondscoach Blagoja Milevski kijkt in ieder geval reikhalzend uit naar het treffen met Portugal. “Elke wedstrijd is uniek, dus er kan van alles gebeuren. Natuurlijk zijn we nog niet op hetzelfde niveau als Italië, maar we hebben de finale van de play-offs niet behaald door mazzel en we verwachten een geweldige prestatie neer te zetten. Ik wil dat mijn spelers het veld op gaan en genieten.”

Fernando Santos is zich als bondscoach van Portugal bewust van de kwaliteit van de tegenstander en wees er tijdens de persconferentie in aanloop naar het play-offduel op dat Noord-Macedonië vier van zijn vijf laatste WK-kwalificatiewedstrijden wist te winnen. “Ze wonnen in Duitsland en in Italië”, gaf Santos aan. “Om te zeggen dat ze zwakker zijn is de verkeerde manier om deze wedstrijd te benaderen. We zullen tegen Noord-Macedonië met dezelfde mentaliteit aantreden als we tegen Italië zouden hebben gedaan. Ik weet dat het de wedstrijd van hun leven is, maar het is ook de onze. We kunnen het ons niet veroorloven het WK te missen."