Dani Alves noemt beste rechtsback op dit moment 'met skills van wereldklasse’

Dinsdag, 29 maart 2022 om 12:42 • Laatste update: 12:48

Dani Alves noemt Trent Alexander-Arnold desgevraagd door FourFourTwo als beste rechtsback van dit moment. De 38-jarige vleugelverdediger van Barcelona heeft naast zijn collega van Liverpool ook veel waardering voor Reece James van Chelsea en Achraf Hakimi van Paris Saint-Germain.

“Ik bewonder Trent Alexander-Arnold heel erg”, laat Alves optekenen in het Engelse voetbalblad. “Hij is een fantastische voetballer met skills van wereldklasse. Ik kijk ook graag naar Reece James en Achraf Hakimi. Zij combineren kracht met techniek en zij zijn ook fantastische spelers. Ze hebben alle drie duidelijk verschillende speelstijlen en kenmerken, maar ze weten alle drie hoe ze de klus moeten klaren.”

Opmerkelijk genoeg werden Alexander-Arnold en James, twee van de rechtsbacks die Alves dus noemt, afgelopen zomer niet genoeg bevonden door Gareth Southgate om mee te nemen naar het EK. De bondscoach van Engeland geeft doorgaans de voorkeur aan Kieran Trippier (Atlético Madrid) en Kyle Walker (Manchester City) op die positie en liet zaterdag in de oefeninterland tegen Zwitserland (2-1 winst) Kyle Walker-Peters (Southampton) debuteren.

Alexander-Arnold levert dit seizoen een duidelijke bijdrage aan de successen van Liverpool, met twee goals en zestien assists in alle competities. Ook Reece James levert een wezenlijke bijdrage bij Chelsea, met zeven goals en zes assists in alle competities. Achraf Hakimi wist sinds hij deze zomer door PSG werd overgenomen van Internazionale direct een basisplaats te veroveren. De Marokkaanse rechtsback speelde dit seizoen in 32 officiële wedstrijden waarin hij driemaal het net wist te vinden en viermaal een assist leverde.

Dani Alves wist in zijn carrière maar liefst 47 prijzen te veroveren. Zo won de Braziliaan onder andere drie keer de Champions League, twee UEFA Cups, zes La Liga titels en twee Copa Americas met Brazilië. Hij keerde in januari terug bij zijn grote liefde Barcelona, waar hij al eerder acteerde tussen 2008 en 2016. De Zuid-Amerikaan zat al een tijd zonder club nadat hij in september bij São Paulo vertrok om een financieel conflict. Tot nu toe kwam de rechtsback in negen wedstrijden in actie voor Barcelona, waarin hij een goal en twee assists liet aantekenen.