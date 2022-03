PSV neemt na twee seizoenen afscheid van Raimond van der Gouw

Dinsdag, 29 maart 2022 om 11:07 • Laatste update: 11:28

Raimond van der Gouw gaat PSV na dit seizoen achter zich laten, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De Eindhovenaren hebben besloten om het aflopende contract van de keeperstrainer niet te verlengen. Het lijkt er momenteel op dat Abe Knoop bij PSV de opvolger gaat worden van Van der Gouw.

Van der Gouw - voormalig doelman van onder meer Go Ahead Eagles, Vitesse, Manchester United en West Ham United - werd twee jaar geleden aangesteld bij PSV als opvolger van Ruud Hesp, nadat hij eerder als keeperstrainer werkzaam was geweest bij AGOVV, Sunderland en Vitesse. Nu is besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen, waardoor Van der Gouw geen deel zal gaan uitmaken van de staf van Ruud van Nistelrooij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Eindhovens Dagblad schrijft dinsdagochtend dat de aanstelling van Van Nistelrooij vermoedelijk spoedig ‘zonder klaroengeschal, toeters en bellen’ bekendgemaakt zal worden. De krant noemt het ‘aannemelijk’ een ‘aantal functionarissen’ vanuit Jong PSV meeverhuist naar het eerste elftal. Een van hen is Knoop, die als keeperstrainer de opvolger van Van der Gouw moet worden.

De oud-keeper van onder meer Feyenoord en PSV werkt al jaren als keeperstrainer in de jeugdopleiding van PSV en heeft momenteel de doelmannen van de beloftenploeg onder zijn hoede. Naast Knoop moeten Fred Rutten, André Ooijer en Boudewijn Zenden deel gaan uitmaken van de staf van Van Nistelrooij. Volgens het Eindhovens Dagblad is het op dit moment alleen nog wachten op het jawoord van Rutten: hij staat open voor een terugkeer bij PSV en de club hoopt alles deze week nog alles af te ronden.