Aankoop van 8 miljoen euro pakt Ajax hard aan: ‘Aan mijn lot overgelaten’

Dinsdag, 29 maart 2022 om 08:33

Hassane Bandé heeft geen goed woord over voor de manier hoe hij behandeld is door Ajax. De Amsterdammers telden in 2018 acht miljoen euro neer om hem over te nemen van KV Mechelen, maar na direct een zware blessure te hebben opgelopen kwam hij nooit in aanmerking voor speelminuten. Bandé is momenteel verhuurd aan het Kroatische NK Istra, waar Klaas-Jan Huntelaar hem recent kwam opzoeken.

“Na mijn zware blessure hoopte ik zo snel mogelijk weer aan spelen toe te komen. Maar al na één helft in een oefenwedstrijd gooide Ten Hag me uit de kleedkamer en stuurde hij me naar de beloften”, zegt Bandé in gesprek met de Gazet van Antwerpen. De Burkinese aanvaller was een jaar lang uit de roulatie en speelde daarna geen enkele officiële wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax. Bandé heeft tot dusver acht wedstrijden in Jong Ajax achter zijn naam staan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bandé voelde naar eigen zeggen ‘geen enkele steun van de club’. "Mentaal werd ik aan mijn lot overgelaten. Ik heb mijn situatie proberen aan te kaarten, maar kreeg geen antwoord. Volgens Marc Overmars was het een keuze van de coach waar ik me moest bij neerleggen”, stelt de aanvaller. "Het is moeilijk om een situatie te aanvaarden als je nooit een echte kans hebt gekregen. Carel Eiting, die net als ik net terugkwam uit een zware blessure, mocht wel gewoon bij de A-kern blijven.”

“Dan ga je jezelf afvragen of er misschien toch iets meer meespeelde. Racisme? Ik heb het nooit openlijk ervaren, maar ik heb er wel aan gedacht, ja. Ik heb gewoon nooit een eerlijk antwoord gekregen op de vraag waarom ik geen kansen meer kreeg”, gaat Bandé verder. Hij is momenteel voor de tweede keer verhuurd door Ajax, na eerder een halfjaar voor het Zwitserse FC Thun te hebben gespeeld. In dienst van NK Istra - de nummer negen van de Kroatische competitie - was hij tot dusver goed voor 6 doelpunten en 1 assist in 26 officiële wedstrijden.

De optie tot koop van twee miljoen euro kan NK Istra echter niet betalen. Het contract van Bandé bij Ajax loopt nog door tot medio 2023. “Klaas-Jan Huntelaar is me vorige week komen opzoeken in Kroatië om een wedstrijd van mij te bekijken. Een teken van respect, wat ik miste bij Overmars”, geeft Bandé te kennen. “Er is interesse van een club uit La Liga (Deportivo Alavés, red.) maar het valt af te wachten of ze de prijs kunnen betalen die Ajax voor me vraagt.”