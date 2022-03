Ruud Gullit ziet ‘achilleshiel van Oranje’ en oppert zeer verrassende vervanger

Dinsdag, 29 maart 2022 om 07:51

Ruud Gullit vindt Daley Blind ‘de achilleshiel’ van het Nederlands elftal. De oud-international uit in zijn column in De Telegraaf zijn zorgen over het gemak waarmee Oranje doelpunten moet incasseren. Het zou Gullit niet verbazen als ‘iemand als Arnaut Danjuma’ van bondscoach Louis van Gaal de kans krijgt als wingback in zijn formatie.

“Wat blijft verbazen, is dat Oranje met jongens als Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt weliswaar de beschikking over de beste verdedigers van de wereld heeft; toch krijgt de ploeg weer te makkelijk twee doelpunten om de oren. Dat blijft wel een dingetje en verdient aandacht”, schrijft Gullit. Hij vindt Blind ‘weliswaar geweldig aan de bal’, een ‘te goede voetballer om te bekritiseren’. “Maar defensief heeft hij het moeilijk als wingback. Omdat hij grote afstanden moet afleggen en zijn snelheid minder wordt.”

“Dat maakt hem en Oranje kwetsbaar en zo is hij een beetje de achilleshiel van het elftal. Tegenstanders van Nederland ruiken daar hun kansen. Die Denen hadden dat snel door en kwamen elke keer door over de linkerkant bij Oranje. Nathan Aké staat er nog wel achter om slippertjes op te vangen, maar hij krijgt op deze manier wel erg veel op zijn bordje”, vervolgt Gullit. Hij ziet dat Denzel Dumfries - de wingback aan de rechterkant - deze defensieve problemen niet heeft, maar vindt hem offensief minder sterk. “Ik zou het niet vreemd vinden als Van Gaal iemand als Arnaut Danjuma eens een kans wil geven als wingback op links.”

Gullit vond dat Teun Koopmeiners zich goed herpakte tegen Denemarken na een teleurstellende invalbeurt in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro en zag Frenkie de Jong ‘de boel op sleeptouw nemen’. “Aanvallend was het genieten geblazen met het trio Steven Berghuis, Memphis Depay en Steven Bergwijn”, aldus Gullit, die ook positief is over doelman Mark Flekken. “Een man beleefde een verschrikkelijke avond: Georginio Wijnaldum. Reserve-aanvoerder, samen met Depay de belangrijkste man voor de doelpunten en dan opgeofferd worden. Dat doet pijn en daar ben je doodziek van. Toch geloof ik dat Wijnaldum zich met zijn kwaliteiten en mentale veerkracht uiteindelijk terugknokt in de basis.”