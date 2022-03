‘Erik ten Hag wil pupil van Ajax meenemen naar eventuele nieuwe club’

Dinsdag, 29 maart 2022 om 07:32 • Chris Meijer • Laatste update: 08:19

Als Erik ten Hag komende zomer van club wisselt, is hij volgens de Daily Telegraph van plan om Antony mee te nemen. De huidige trainer van Ajax is momenteel nadrukkelijk in beeld bij Manchester United, met wie hij reeds een eerste gesprek heeft gevoerd. Tegelijkertijd groeit ook het rijtje met clubs die de naam van Antony op het verlanglijstje geplaatst hebben.

De naam van Antony werd afgelopen weken al in verband gebracht met Bayern München en Barcelona. Bij der Rekordmeister zou de 22-jarige aanvaller in beeld zijn als mogelijke vervanger van Serge Gnabry, die in het bezit is van een nog tot medio 2023 lopend contract. Voorlopig hebben Bayern en Gnabry geen akkoord gevonden over een nieuwe verbintenis en als dat zo blijft, wil de Duitse grootmacht de vleugelaanvaller komende zomer van de hand doen om een nog zo hoog mogelijke transfersom aan hem over te houden.

Ook Barcelona heeft Antony in het vizier, al wordt er voorlopig gemeld dat de aanvaller te duur is voor de Catalanen en dat daardoor de voorkeur uitgaat naar Raphinha van Leeds United. De Daily Telegraph schaart daar nu nog een gegadigde bij: de club waar Ten Hag komende zomer eventueel naartoe gaat. Volgens de Engelse krant wil de oefenmeester Antony graag in zijn kielzog meenemen, al loopt het contract van de achtvoudig Braziliaans international bij Ajax nog door tot medio 2025.

Ten Hag heeft vorige week zijn eerste gesprek gevoerd met Manchester United, wat volgens verschillende internationale media positief zou zijn verlopen. De 52-jarige oefenmeester is niet de enige kandidaat op Old Trafford, waar ook de namen van Mauricio Pochettino en Julen Lopetegui bijvoorbeeld nadrukkelijk worden genoemd. Tegelijkertijd is Manchester United niet de enige geïnteresseerde voor Ten Hag: Romano meldde maandag dat nog twee andere clubs zich na het gesprek met Manchester United bij hem gemeld hebben.

Romano benadrukte dat Ten Hag droomt van een kans in de Premier League. Of dat er van gaat komen, moet nog worden afgewacht. Ten Hag is nog in afwachting van een eventueel vervolggesprek van Manchester United. De Engelse grootmacht wil eerst de andere opties verkennen, voor een eventuele volgende stap met Ten Hag wordt gezet. Mede daardoor houden de twee niet nader genoemde belangstellenden zijn situatie in de gaten.