‘Mazraoui krijgt tweede serieuze optie naast Barça na verbeterde aanbieding’

Dinsdag, 29 maart 2022 om 07:05 • Chris Meijer

Bayern München onderneemt een serieuze poging om Noussair Mazraoui binnen te halen. De Duitse tak van Sky meldt dat er afgelopen maand in Amsterdam een persoonlijke ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen de 24-jarige vleugelverdediger en een afvaardiging van de Duitse grootmacht. De televisiezender claimt dat Bayern een ‘hele goede aanbieding’ heeft uitgebracht om Mazraoui te verleiden tot een overstap naar München.

Inmiddels zou Bayern zelfs al een verbeterde aanbieding hebben uitgebracht bij Mazraoui. Der Rekordmeister zou ervan overtuigd zijn goede kaarten in handen te hebben om hem komende zomer transfervrij over te nemen van Ajax, maar is beslist niet de enige gegadigde. Ook Barcelona is bijzonder concreet in de markt voor Mazraoui. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde dat de Catalanen zich met een jaarsalaris van vijf miljoen euro bij Mazraoui gemeld hebben.

Romano maakte toen ook al melding van de belangstelling van Bayern, dat via directeur Oliver Kahn navraag zou hebben gedaan bij de entourage van Mazraoui. De interesse van Bayern is nu geïntensiveerd, waardoor de keuze volgens Sky aan de vleugelverdediger zelf is. Eerder werden ook AC Milan en Borussia Dortmund genoemd als twee clubs met nadrukkelijke belangstelling voor Mazraoui. Het jeugdproduct van Ajax gaat Amsterdam komende zomer in ieder geval verlaten, nadat er geen akkoord bereikt werd over een nieuwe verbintenis.

“Er is nog helemaal niks rond, ook niet bijna. Anders zou ik het eerlijk zeggen. Je weet hoe de media zijn, toch? Het is niet altijd waar. Als het rond zou zijn, dan zou ik het ook zeggen”, reageerde Mazraoui eerder deze maand na afloop van de wedstrijd tussen Benfica en Ajax (2-2) in gesprek metRTL7 over zijn nabije toekomst. Mazraoui speelde dit seizoen voorlopig 31 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 3 assists.