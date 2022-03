KNVB moet brief schrijven naar aanleiding van uitspraken van Van Gaal

Dinsdag, 29 maart 2022 om 06:45

De KNVB heeft een brief moeten schrijven naar aanleiding van de uitspraken van Louis van Gaal over Qatar. Waar secretaris-generaal Gijs de Jong spreekt van een antwoord op vragen van de Qatarese voetbalbond, schrijft De Telegraaf dat het gaat om een brief naar de FIFA en het WK-organisatiecomité van Qatar 2022. Daarmee moesten de uitspraken van Van Gaal ‘geduid’ worden.

Van Gaal sprak zich vorige week voor het eerst hard uit over het WK in Qatar. “Ik vind het belachelijk dat er wordt gezegd dat het voetbal daar ontwikkeld moet worden. Zij vinden dat je dat doet door een toernooi te organiseren, maar dat is al bullshit. Het gaat puur om geld en commerciële belangen, dat doet ertoe”, zo gaf Van Gaal vorige maandag te kennen. Op de persconferentie in aanloop naar de oefeninterland tegen Denemarken deed hij daar nog een schepje bovenop toen de vergelijking werd getrokken met het WK 1994 in de Verenigde Staten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Kijk alleen maar naar het aantal inwoners van Qatar en vergelijk het met het aantal inwoners van bijvoorbeeld Amerika. Dan weet je genoeg. Het is bullshit”, stelde Van Gaal. Ook maandag op de persconferentie richting de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland werd de bondscoach gevraagd naar Qatar. “Dat is ook tactiek, hoe ik het zei. Ik denk over alles na. Ik heb in het verleden al dezelfde vraag met hetzelfde antwoord gegeven. Dat is wel weer een tijd terug en je moet jezelf niet herhalen. Ik wil er nu niet al te veel over zeggen, want andere organisaties moeten dat doen.”

“Wat heeft het nou voor zin om één trainer te laten roepen wat hij denkt. Er is wel veel stennis geweest dat ik het zei. De tactiek was dat ik er niet meer veel over wilde zeggen omdat het de Nederlandse houding en hoe ze het willen oplossen schaadt. Nu moeten wij weer een briefje schrijven naar de organisatie en ze moeten mij heel houden en hun heel houden. Dat is politiek. Nu zeg ik weer veel te veel, maar ik heb wel gelijk”, aldus Van Gaal. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad schrijven nu dat het gaat om een ‘briefje’ naar Qatar.

“Zij (de Qatarese voetbalbond, red.) stuurden ons wat vragen naar aanleiding van de uitspraken van Louis”, reageert De Jong in het Algemeen Dagblad. “Daar hebben wij op geantwoord. Veel spannender is 't niet. We gaan deze week niet alleen naar de loting en het FIFA-congres, we gaan ook naar de woonomstandigheden kijken van de medewerkers die in ons hotel werken. We zijn bij diverse projecten betrokken die concreet bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van de leefomstandigheden. Dat heeft effect, gelukkig. De onafhankelijke internationale vakbond bevestigt dat ook: op dit vlak is in het Midden-Oosten nergens de laatste jaren meer vooruitgang geboekt dan in Qatar.”

De Jong zegt niet geschrokken te zijn van de uitspraken van Van Gaal. “Louis is Louis, dat weet iedereen, en hij mag zeggen wat hij wil. Dat geldt voor de spelers precies zo”, stelt de secretaris-generaal van de KNVB. Problemen in Doha - waar vrijdag de WK-loting plaatsvindt - verwacht hij niet. “Nee hoor. We gaan over alles gewoon in gesprek, ook hierover. We zullen ook uitleggen dat het onderdeel is van de Nederlandse cultuur: een scherp debat voeren, soms met heel uitgesproken standpunten, met open vizier. Dat is onze manier van discussiëren, en Louis is daar duidelijk een exponent van."