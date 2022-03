Van Gaal wijzigt basiselftal op drie posities tegen Duitsland

Dinsdag, 29 maart 2022 om 19:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:41

Louis van Gaal heeft de opstelling van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de vriendschappelijke interland tegen Duitsland. De bondscoach wijzigt zijn elftal op drie posities ten opzichte van de gewonnen interland tegen Denemarken (4-2). Nathan Aké en Steven Bergwijn worden vervangen door Tyrell Malacia en Donyell Malen. Daley Blind zakt een linie. Bij een overwinning van Oranje en een nederlaag van Portugal tegen Noord-Macedonië in de play-offs is Nederland verzekerd van pot 1 tijdens de WK-loting vrijdag. Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 20.45 uur van start en staat onder leiding van de Engelse Craig Pawson.

Van Gaal zei nog maar eens dat hij de linker van de drie verdedigers graag een linkspoot ziet. "Maar ik kan me voorstellen dat ik een andere keuze maak als ik iedereen fit heb." Daarmee refereert hij aan de afwezigheid van Stefan de Vrij, die in een 'droomdefensie' met Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt zou kunnen spelen. In de huidige selectie beschouwt Van Gaal alleen Nathan Aké en Daley Blind als opties op de positie van linker centrale verdediger. Tegen Denemarken stond daar Aké opgesteld, maar ditmaal krijgt Blind de voorkeur.

Op die manier maakt de bondscoach ruimte vrij om een andere linker wingback op te stellen. Tegen Duitsland is de keuze gevallen op Malacia, die duidelijk een streepje voor heeft bij Van Gaal, daar de linksback van Feyenoord vanaf de aanstelling van de coach in augustus bij elke interlandbreak uitgenodigd werd. Van Gaal koos alle wedstrijden voor Blind als linksback, behalve thuis tegen Montenegro (4-0 winst): toen maakte Malacia als debutant geen slechte indruk. Zaterdag viel de Feyenoorder ook al kort in tegen de Denen.

Van Gaal sprak op de persconferentie uitgebreid over de overbelasting van spelers. De keuzeheer vindt dat het speelschema te vol is en dat het belang van de spelers op de laatste plaats komt bij de FIFA. Ook bij Oranje staat een aantal spelers 'in het rood', zei Van Gaal. Om die reden zou de bondscoach kunnen kiezen om Steven Berghuis rust te gunnen en Georginio Wijnaldum een kans te geven als nummer 10, maar dat doet hij niet. De Ajacied staat wederom aan de aftrap. Malen is de aanvalspartner van Memphis, wat ten koste gaat van Bergwijn. Laatstgenoemde was tegen Denemarken nog tweemaal trefzeker.

De opstelling van de Duitsers was al iets eerder bekend. Tweeënhalf uur voor de aftrap onthulde BILD de elf namen van Die Mannschaft. Manuel Neuer keert terug onder de lat en ziet voor zich een verdediging bestaande uit Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck en David Raum. Het middenveld wordt gevormd door Ilkay Gündogan, Jamal Musiala en Thomas Müller. Kai Havertz is de diepste spits en moet bediend worden door Timo Werner en Leroy Sané. Bondscoach Hansi Flick kiest daarmee voor de sterkste elf spelers die hij tot zijn beschikking heeft.

Opstelling Nederland: Flekken; De Ligt, Van Dijk, Blind; Dumfries, Frenkie, Koopmeiners, Malacia; Berghuis; Malen, Memphis

Opstelling Duitsland: Neuer; Kehrer, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Gündogan, Musiala, Müller; Sané, Havertz, Werner