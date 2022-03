Derksen ziet tenenkrommende beelden: ‘Dit is een heel gevaarlijk mannetje’

Maandag, 28 maart 2022 om 23:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:19

Johan Derksen vindt Gianni Infantino 'een heel gevaarlijk mannetje'. De analist van Vandaag Inside zegt dat maandag in reactie op een tenenkrommende toespraak die de president van de FIFA eerder op de dag hield voor vrijwilligers die eind dit jaar werkzaam zijn op het WK in Qatar. Infantino liet de zaal daarbij de woorden 'Qatar' en 'FIFA' achter elkaar schreeuwen.

"De wereld zal zich verenigen in Qatar", begon Infantino maandag zijn speech. "De wereld zal zich verenigen in dit deel van het universum." Infantino probeerde vervolgens op vrij tenenkrommende wijze sfeer te maken met de aanwezigen. "Om af te sluiten wil ik graag zien of we deze zaal uit z'n dak kunnen laten gaan. Ik tel tot drie en dan wil ik 'Qatar, Qatar, Qatar' horen! Eén, twee, drie", waarna het publiek gewillig begon te schreeuwen.

FIFA-baas én sfeermaker Gianni Infantino trapt een bijeenkomst voor vrijwilligers in Qatar af met een hippe toespraak en laat het feest losbarsten. "Eén, twee, drie: Qatar!" ?? pic.twitter.com/MnXo7rBhMJ — NOS Sport (@NOSsport) March 28, 2022

Derksen krijgt de beelden te zien in Vandaag Inside en weet waarom het publiek zo op de hand is van Infantino. "Er zijn heel veel leden van de FIFA, die hebben nooit kritiek op de voorzitter, want die koesteren hun baantje", aldus Derksen. "Dan kunnen ze declareren, leuke reisjes... die willen daar graag bij horen, daar tegenaan schurken. Dit soort baasjes kunnen dus doen wat ze willen en die worden nooit gecorrigeerd."

"Maar het is gewoon een heel gevaarlijk mannetje, want hij is de man die toen ook naar Vladimir Poetin geweest is", zo doelt Derksen op de uitstekende verstandhouding tussen de president van de FIFA en de leider van Rusland. Tijdens het WK 2018 in dat land zei Infantino onder meer tegen Poetin: "Wij zijn een team." Rusland was vier jaar eerder al binnengevallen op schiereiland de Krim in Oekraïne, maar pas na de invasie begin 2022 nam de FIFA afstand van Poetin. "De FIFA veroordeelt ook het gebruik van geweld door Rusland in Oekraïne", zei Infantino in februari.