Driessen: ‘Als deze man naar Ajax gaat, maakt hij zich volstrekt belachelijk’

Maandag, 28 maart 2022 om 20:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:33

Valentijn Driessen vindt dat Arne Slot zich belachelijk zou maken bij een eventuele overstap naar Ajax. De journalist hoorde de trainer van Feyenoord zondagavond in Studio Voetbal geen duidelijk afstand nemen van een overgang naar Amsterdam, maar denkt toch dat het niet gaat gebeuren. "Hij gaf wel een bepaalde opening, maar ik denk dat als deze man naar Ajax gaat, hij zich volstrekt belachelijk maakt", aldus Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Slot zei zondag desgevraagd 'zich geen voorstelling te kunnen maken' van een overgang naar Ajax, waar Erik ten Hag mogelijk gaat vertrekken. "Nee, daar zou ik me op dit moment geen enkele voorstelling van kunnen maken", herhaalde Slot zichzelf. "Eigenlijk is dat ook een hele rare vraag aan een trainer die nog een tweejarig contract bij Feyenoord heeft, terwijl de andere trainer bij Ajax super succesvol is."

Als Erik ten Hag zou vertrekken bij Ajax is de kans groot dat Arne Slot op het lijstje van mogelijke opvolgers staat. Maar hij kan zich dat nu niet voorstellen. "Mijn contract loopt niet af, dus niemand hoeft nu bang te zijn dat ik met een andere club ga praten." pic.twitter.com/HJVKxNEyZJ — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 27, 2022

Toch kon Slot niet met honderd procent zekerheid bevestigen volgend seizoen nog trainer van Feyenoord te zijn. "Honderd procent zeker? Dat zijn moeilijke uitspraken om te doen. Twee jaar geleden dacht ik ook honderd procent zeker te weten dat ik het seizoen bij AZ zou afmaken. En dat liep ook anders. Maar niemand hoeft bang te zijn dat ik met een andere club zal praten zolang mijn contract nog doorloopt."

Daarin hoorde Driessen dus 'een opening' voor Ajax en ook Mike Verweij hoorde Slot de eventueel zeer gevoelige overstap niet ontkennen. "Dat zei hij volgens mij niet", aldus Verweij. "Hij zal niet met een andere club gaan praten? Nee, dachten ze bij AZ ook", vervolgt Verweij cynisch. In de podcast gaat de journalist ook in op een andere uitspraak van Slot, namelijk over het mislopen van Joey Veerman.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg of de coach 'ziek was' van de mislukte transfer. "Ja", antwoordde Slot. "Omdat er maar heel weinig spelers zijn die het verschil kunnen maken en voor ons haalbaar zijn." Volgens Verweij is Slot niet blij met de manier waarop Veerman in januari naar PSV ging. "Ik heb dat toevallig een beetje gevolgd, maar Feyenoord was ontzettend passief. Ze stonden niet alleen op poleposition, maar ze hadden ook 60 van de 70 ronden al gereden. Ze hadden hem echt voor het grijpen, alleen dat hebben ze echt uit hun vingers laten glippen. PSV was gigantisch slagvaardig en had binnen één dag die deal rond, terwijl Feyenoord dat al lang had kunnen doen."