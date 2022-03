Valentijn Driessen schrikt van ‘rancune’ bij Van Gaal: ‘Beneden alle peil’

Maandag, 28 maart 2022 om 19:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:55

Valentijn Driessen heeft met verbazing geluisterd naar de uitspraken van Louis van Gaal over Manchester United. De bondscoach raadde Erik ten Hag af om naar de Engelse grootmacht te gaan omdat het een 'commerciële club' zou zijn. Onzin, zegt Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf meent dat alle clubs commercieel zijn ingestoken. "Van Gaal heeft zelf voor 350 miljoen euro nieuwe spelers gekocht toen hij daar trainer was. Toen vond hij het niet erg dat het een commerciële club was. Waar gaat dit over man?", aldus Driessen in de podcast Kick-off.

Van Gaal was tussen 2014 en 2016 manager van United, maar de huidige bondscoach van het Nederlands elftal was weinig succesvol en wist behoudens een FA Cup geen prijzen in de wacht te slepen met de Engelse topclub. Maandagmiddag tijdens de persconferentie van Oranje adviseerde hij Ten Hag om niet op de Engelse interesse in te gaan. “Ik denk dat Erik ten Hag een geweldige coach is. En een geweldige coach is altijd goed voor Manchester United. Maar Manchester United is een commerciële club. Dat zijn moeilijke keuzes voor een coach. Je kunt beter naar een voetbalclub gaan”, zegt Van Gaal in aanloop naar de oefeninterland tegen Duitsland.

"Dit krijg je met een trainer die aan het einde van zijn carrière zit. Louis geeft overal antwoord op en dat is prachtig", aldus Mike Verweij. "Hij is eerlijk, alleen merk je dat er heel veel frustratie naar Manchester United zit. Hij is daar ontslagen en dat is niet geworden wat hij ervan verwacht had. Daar zit oud zeer, dat liet hij blijken. Dit was niet bedoeld om Ten Hag een goed advies te geven. Het was meer een tikkie richting United." Van Gaal werd in de zomer van 2014 aangesteld als opvolger van David Moyes, maar slaagde er niet in om United naar de top van de Premier League te leiden.

"Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op wat hij vertelt", aldus Driessen. "Manchester United is de grootste club ter wereld, met de meeste fans ter wereld. Dus deze mensen zouden allemaal gek zijn? Die zouden allemaal naar een commerciële club zitten te kijken? Alle clubs zijn commercieel en worden commercieel geleid. Daarom is het voetbal populair en verdienen mensen zoals hij gigantische salarissen. Daarom worden er zulke afkoopsommen betaald als trainer op straat komen te staan. Ik vond het echt beneden peil, dit was vol rancune."

"Ajax heeft ook een commerciële afdeling, daar worden ook commerciële beslissingen gemaakt", gaat Driessen verder. "Ik vind dat je zoveel mogelijk voetbal het voetbal moet houden, maar als je op topniveau wilt spelen moet je mee met de commercie. Het is toch geweldig om al die spelers te zien? Het moet geweldig zijn voor Ten Hag om met zo'n groep te mogen werken en zo neer te zetten dat je er prijzen mee wint. De mogelijkheden zijn daar onbegrensd. Van Gaal heeft zelf voor 350 miljoen nieuwe spelers gekocht toen hij daar trainer was. Toen vond hij het niet erg dat het een commerciële club was. Waar gaat dit over man?"