‘Raiola gaat oorlog maken: Ajax verwacht niet de hoofdprijs te hoeven betalen’

Maandag, 28 maart 2022

RB Leizpig laat naar buiten uit weten Brian Brobbey komende zomer terug te verwachten in Duitsland, maar volgens Mike Verweij is dat onderdeel van de toekomstige onderhandelingen met Ajax. De twintigjarige spits wil dolgraag definitief terugkeren naar Amsterdam, waar hij sinds januari op huurbasis speelt. "Leipzig moet dit roepen, want ze willen zoveel mogelijk geld voor hem krijgen", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Brobbey tekende een jaar geleden transfervrij bij Leipzig, nadat de centrumaanvaller samen met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola besloot om zijn aflopende contract bij Ajax niet te verlengen. Zijn avontuur in Duitsland kan voorlopig worden betiteld als mislukt: Brobbey stond pas twee keer in de basis bij Leipzig, viel twaalf keer in, en maakte nog geen enkel doelpunt. Door het vertrek van Sébastien Haller naar de Afrika Cup was het voor Ajax aantrekkelijk om Brobbey in januari terug te huren, hetgeen de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars ook bewerkstelligde.

Meteen bij zijn rentree was Brobbey van grote waarde voor Ajax door te scoren tegen FC Utrecht (0-3 winst) en PSV (1-2 winst). De Jong Oranje-international zei woensdag dat het 'geweldig' zou zijn als Ajax hem in de zomer kan terugkopen. "Leipzig heeft tekengeld en commissie aan de zaakwaarnemer betaald, dus dat willen ze sowieso terug, maar Leipzig wil - als hij echt weg wil - de hoofdprijs. Dus dit is onderdeel van het spel: Leipzig roept nu heel hard dat ze hem terug willen en dat hij heel belangrijk gaat worden."

Volgens Verweij 'ligt de bal' bij Brobbey en Raiola. "Zij zullen oorlog gaan maken, als hij echt weg wil", aldus de journalist, die het niet onwaarschijnlijk acht dat Brobbey terugkeert. "Ik denk dat Ajax verwacht voor hem niet de hoofdprijs te hoeven betalen, want het wordt natuurlijk ook heel vervelend als zij een speler terugkrijgen die van ellende niet meer wil voetballen. Want hij staat echt op het punt dat hij heel graag terug wil naar Amsterdam."

De vraag is ook of Ajax een speler die vorig jaar transfervrij wegging een tweede kans wil geven. "Ik vind dat zo'n jongen, die een verkeerde keuze heeft gemaakt, dat wel verdient", zegt Verweij. "Ajax is in het verleden heel duidelijk geweest als een speler weggaat. Een voorbeeld daarvan is Ouasim Bouy, die op jonge leeftijd naar Juventus ging, iedereen weet wat er van hem terecht is gekomen: niks. Dat was toen het beleid, maar ik denk dat ze nu... dat komt ook door het karakter van Brobbey, het is een heel innemende jongen. Iedereen binnen Ajax vindt hem een topkerel, dat zal gaan meespelen."