Klaiber had veel steun aan ‘broeder’ bij Ajax: ‘Mooi om hem eruit te lopen’

Maandag, 28 maart 2022 om 19:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:07

Sean Klaiber hoopt dit seizoen nog een paar wedstrijden mee te pakken bij Ajax. De rechtsback viel afgelopen zomer geblesseerd uit tijdens het trainingskamp in Oostenrijk en ging vervolgens een zwaar en lang revalidatietraject in. Inmiddels is hij weer aangesloten bij de groep en lonkt een terugkeer op het veld. "In het begin heb ik zes weken niets kunnen doen. Zelf vond ik dat een verloren en erg lastige periode. Iedereen moest telkens alles voor me doen."

Eind juli sloeg het noodlot toe voor Klaiber, toen hij geblesseerd raakte aan de knie en geopereerd moest worden. Gedurende zijn revalidatie had de verdediger veel steun aan Brian Brobbey. "Voor mij was het fijn dat ik mijn broeder op het veld had en met hem kon trainen. Mooi om hem van het veld te lopen", aldus Klaiber met een lach. "Het is telkens een meetmoment, wat ik kan en hoe ik daar weer overheen kan. Duels aangaan in de groepstraining, dat ging goed. Als mijn knie daarna niet dik wordt kan ik doorgaan. Spannend vond ik het wel, het voelde wat onwennig. Maar dat merk ik tijdens de hele revalidatie. Het begin is lastig, daarna gaat het makkelijk."

Klaiber was in de eerste weken na zijn operatie afhankelijk van anderen. Zes weken was hij niet mobiel en moest hij zich overal naartoe laten brengen door anderen. "Zelf vond ik dat een verloren en erg lastige periode. Iedereen moest telkens alles voor me doen", vertelt Klaiber, die stiekem dit seizoen nog in actie hoopt te komen. "Voor het herstel van de knie zou het beter zijn om mij op de voorbereiding van volgend seizoen te richten. Maar zoals het nu gaat, denk ik dat ik dit seizoen nog wel een paar potjes kan meepikken. Dat zou een lekker gevoel zijn. Dat ik toch een beetje mijn gezicht kan laten zien op het veld."

Vanaf de tribune zag Klaiber hoe Sébastien Haller, met wie hij ook samenspeelde bij FC Utrecht, furore maakte in de Champions League. "Ik wist dat hij dit in zich had. Ik was heel blij voor de club en ook voor Sébastien met al zijn goals. Hij heeft het zo goed gedaan. Hij staat altijd op de goede plek en scoort heel gemakkelijk. Hij offert zichzelf altijd op voor het team, is een echte teamspeler", zegt Klaiber. "Voor mij was het belangrijk om weer onderdeel van de groep te zijn. Op het veld kan ik niet belangrijk zijn, waardoor ik positief ben vanaf de zijkant en in de kleedkamer. Ik probeer veel te lachen, want het is echt een geweldige ploeg."