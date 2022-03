Paul Gascoigne brengt jongetje bewust ten val: ‘Walgelijk, zoek hulp!’

Maandag, 28 maart 2022 om 18:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:52

Paul Gascoigne heeft voor opschudding gezorgd in Groot-Brittannië. De 54-jarige oud-voetballer was zaterdag voorafgaand aan een benefietwedstrijd van oud-spelers van Rangers betrokken bij een incidentje met een klein jongetje, dat hij met opzet ten val bracht. Het slachtoffertje leek met pijn te blijven liggen op het gras. Britse media spraken aanvankelijk schande van het incident, maar de vork blijkt iets anders in de steel te zitten dan aanvankelijk gedacht.

Beelden van het pootje haken door Gascoigne gingen op internet razendsnel rond. "Ik werd wakker met deze vreselijke video", schreef de Schotse acteur Gianni Capaldi, om vervolgens vernietigend uit te halen. "Cringe-waardig. Een kind pijn doen voor aandacht... absoluut uitschot op aarde. Elke ouder zou naar het veld zijn gerend en hem knock-out slaan. Die arme jongen dacht dat zijn legende aardig voor hem was. Gazza, je bent een vreselijk persoon die hulp nodig heeft."

Woke to this horrible video. Cringeworthy. Hurting a child for admiration, absolute scum of the earth. Any parent would have ran down and knocked him out. Poor kid thought his legend was being kind to him. Gazza you’re a self entitled horrible person who needs help #Rangers Class pic.twitter.com/k25HUuz8ky — Gianni Capaldi (@OfficialGianni) March 27, 2022

Gascoigne heeft vanwege zijn reputatie als 'bad boy' de schijn tegen, maar de actie is volgens zijn management niet kwaadaardig. "M&N Management wil graag een rectificatie aanbrengen op recente uitspraken van de kranten", klinkt het in een statement. "De 'jonge fan' die in het weekend tijdens de wedstrijd Rangers tegen World XI door Gazza werd 'getackeld', was in feite de zoon van zijn zaakwaarnemer. De twee halen constant grappen uit bij elkaar en maken ruzie. We bevestigen dat er geen schade is veroorzaakt."

Gascoigne speelde in zijn turbulente voetballoopbaan drie seizoenen voor Rangers en was daarom uitgenodigd voor de wedstrijd, die in het teken stond van het 150-jarige bestaan van de Schotse topclub. De 54-jarige Gascoigne was al niet topfit en speelde slechts kort mee, maar maakte tot vreugde van de supporters wel een doelpunt. De voormalig topaanvaller had zichtbaar moeite om überhaupt de bal te raken, maar kreeg na een volledige mispeer een nieuwe kans aangeboden door de verdediger. Ook in tweede instantie was het schot van Gazza niet briljant, maar met een beetje hulp van doelman Jens Lehmann ging de bal er alsnog in.