Ronaldo: ‘Ik kreeg steeds vaker dezelfde vraag, ik ben de enige die bepaalt’

Maandag, 28 maart 2022 om 18:17

Cristiano Ronaldo heeft op de persconferentie voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië van dinsdagavond gereageerd op vragen van de aanwezige pers over zijn toekomst als international. De aanvoerder van het Portugese elftal benadrukte desgevraagd dat enkel hij bepaalt wanneer hij stopt met voetballen voor zowel zijn land als zijn club.

Ronaldo bemerkte een trend in het persmoment voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië: “Ik kreeg steeds vaker dezelfde vraag van jullie. Ik ben de enige die bepaalt hoe mijn toekomst eruit ziet, niemand anders. Ik beslis wanneer ik stop met voetballen, niet als de journalisten, de fans of zelfs mijn familie dat gepast vindt. Als ik wil blijven voetballen zal ik dat doen, zo niet dan hou ik ermee op. Ik heb altijd voor mijn eigen leven de beslissingen genomen en ik zal dat blijven doen. Ik leef van dag op dag, wat er morgen gebeurt weet alleen God. Ik geniet van het voetbal en ik voel me nog steeds nuttig, zowel voor Manchester United als voor het nationale elftal.”

De aanvaller van Manchester United verlegde daarna zijn focus op de aankomende wedstrijd tegen Noord-Macedonië, de finale van de play-offs waarin een WK-ticket op het spel staat. “Voor ons is dit de wedstrijd van ons leven. Ik doe een beroep op alle Portugezen, die ons tot nu toe onvoorwaardelijk gesteund hebben. Ik ging gisteren naar bed en bedacht me hoe mooi het zou zijn als wij straks het volkslied zingen zonder de begeleidende muziek erbij. Ik weet zeker dat we morgen weer winnen als de fans achter ons staan op dezelfde wijze als dat ze dat deden tegen Turkije.”

Ronaldo waarschuwde zijn ploeg echter voor onderschatting: “Dat Noord-Macedonië hier staat komt omdat ze het verdiend hebben. De druk is enorm, maar dat is altijd het geval. We wilden heel graag deze finale spelen, in de groep hebben we het allemaal hetzelfde doel en niemand is belangrijker dan het team. We willen Portugal echt naar het WK brengen.”