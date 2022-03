Abramovich mogelijk vergiftigd tijdens vredesonderhandelingen

Maandag, 28 maart 2022 om 17:53 • Laatste update: 18:04

Roman Abramovich en Oekraïense onderhandelaars hebben te maken gekregen met symptomen van vergiftiging na de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in Kiev, zo meldt de Wall Street Journal maandagmiddag. Het werd eind februari al duidelijk dat de eigenaar van Chelsea zou bemiddelen in de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne. De berichtgeving van de Amerikaanse krant wordt bevestigd door het burger-onderzoeksjournalistiek netwerk Bellingcat.

De Jerusalem Post meldde eind februari al dat Abramovich bemiddelde in de eerste vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne in Belarus, op verzoek van filmproducent Alexander Rodnyansky. Klaarblijkelijk was Abramovich afgelopen maand ook aanwezig bij de gesprekken die in de nacht van 3 op 4 maart plaatsvonden in Kiev. Na deze bijeenkomst hebben Abramovich en minimaal twee senior members - al spreekt Bellingcat van drie leden - van de Oekraïense afvaardiging last gekregen van symptomen die mogelijk wijzen op vergiftiging.

Zij kregen volgens de Wall Street Journal te maken met rode ogen, constant en pijnlijk huilen en vervellende huid op hun gezichten en handen. De slachtoffers zijn inmiddels aan de betere hand en verkeren niet in levensgevaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky - die Abramovich afgelopen weken ontmoet heeft - heeft niet te maken gekregen met deze klachten. Westerse experts die naar het incident hebben gekeken vinden het volgens de Amerikaanse krant lastig te bepalen of de symptomen veroorzaakt zijn door een chemisch of biologisch wapen of door elektromagnetische straling.

Vanuit het Oekraïense kamp worden zogenaamde hard-liners in Moskou verantwoordelijk gehouden voor de mogelijke vergiftiging. Zij zouden op deze manier de vredesgesprekken met Oekraïne hebben willen saboteren. Een persoon dicht bij Abramovich wilde tegenover de Wall Street Journal geen schuldige partij aanwijzen. Volgens eerdere berichten zou de rol van Abramovich in de vredesonderhandelingen zijn goedgekeurd door de Russische president Vladimir Poetin.

Abramovich werd vorige maand door de Britse regering op de sanctielijst geplaatst. In de motivatie werd Abramovich een ‘pro-Kremlin oligarch’ genoemd en gesteld dat hij jarenlang een nauwe band had met Poetin. Dit zou de eigenaar van Chelsea ‘financieel of ander materieel voordeel’ hebben opgeleverd. Er werd tevens gesteld dat Abramovich de ‘effectieve controle’ heeft over Evraz PLC, een staal- en mijnbouwbedrijf. Volgens de Britse regering zou Evraz staal leveren waarmee het Russische leger van materieel wordt voorzien.

Voordat Abramovich op de sanctielijst werd geplaatst, had hij al besloten dat hij Chelsea wilde verkopen. Ondanks dat verschillende gegadigden zich gemeld hebben om de Engelse topclub over te nemen, is dit vooralsnog niet gelukt. De verkoop van Chelsea is door de Britse sancties jegens Abramovich ook een gecompliceerde operatie, want de regering moet speciale toestemming geven voor een overname. Bovendien mag het geld dat met de overname gemoeid is niet naar Abramovich gaan.