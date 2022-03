De Mos: ‘Het zou me echt verbazen als Van Gaal hem meeneemt naar het WK’

Maandag, 28 maart 2022 om 17:06

Aad de Mos vindt dat Alfred Schreuder een goede beslissing heeft genomen door Noa Lang op de bank te zetten. De 22-jarige vleugelaanvaller had in de laatste twee competitiewedstrijden van Club Brugge geen basisplaats, maar maakt momenteel wel deel uit van de selectie van Oranje voor de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. Desondanks denkt De Mos niet dat Lang mee zal gaan naar het WK in Qatar.

“Brugge heeft een goede selectie en een uitstekende trainer”, oordeelt De Mos in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik heb vorige zomer op ­vakantie in Ibiza nog samen­gezeten met Schreuder. Een echte vakman. Neemt ook goede beslissingen. Noa Lang op de bank zetten, bijvoorbeeld. Dat had ik al veel eerder gedaan. ­Onder Clement (de voorganger van Schreuder als trainer van Club Brugge, red.) heeft het lang ­genoeg geduurd.”

“Het zou me echt verbazen als Louis van Gaal hem straks meeneemt naar het WK. Een topcoach slikt die maniertjes niet. Als AC Milan twintig miljoen euro wil ­betalen voor hem, dan doe ik er een strik rond en breng ik hem persoonlijk weg”, stelt De Mos. AC Milan wordt momenteel als meest concrete gegadigde genoemd voor Lang. I Rossoneri zouden twintig miljoen euro overhebben voor de vleugelaanvaller, al mikt Club Brugge op een recordbedrag.

In dat geval moet er voor het nog tot medio 2025 lopende contract van Lang bij de regerend kampioen van België meer betaald worden dan de dertig miljoen euro die Bayer Leverkusen afgelopen zomer neertelde voor Odilon Kossounou. Lang wordt tot dusver in verband gebracht met Milan, Leeds United, Liverpool, Borussia Dortmund en vooral Arsenal. The Gunners zouden tijdens de slotdagen van de winterse transferwindow nog een ultieme poging hebben gedaan om Lang aan te trekken.

De Mos denkt dat Club Brugge dit seizoen kampioen gaat worden, ondanks dat de achterstand van vijf punten op koploper Union Sint-Gillis. “Union heeft de laatste weken een groot deel van zijn voorsprong verloren. Ik zie ze langzaam wegzakken. De ellende begint altijd ergens. Sommige spelers gaan zweven, anderen gaan gekke ­dingen doen. Als het er echt om draait, acht ik Union kansloos. In money time staan de grote clubs altijd op.”