KNVB brengt UEFA in lastig parket met schrappen duel Oranje Leeuwinnen

Maandag, 28 maart 2022 om 16:37

De KNVB heeft het geplande WK-kwalificatieduel dat de Oranje Leeuwinnen tegen Belarus zouden spelen op 12 april geschrapt. De voetbalbond voegt daarbij daad bij woord nadat het eind vorige maand al aangaf voorlopig niet meer uit te komen tegen elftallen uit Rusland en Belarus naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Hiermee volgde de KNVB het voorbeeld van verschillende andere voetbalbonden

De Oranje Leeuwinnen spelen in plaats van het WK-kwalificatieduel op 12 april een oefenwedstrijd tegen de vrouwen van Zuid-Afrika. Met het besluit brengt de KNVB de UEFA mogelijk in een lastig parket, aangezien de Europese voetbalbond nog geen uitsluitsel heeft gegeven over de geplande wedstrijden van Belarus. Eerder besloot de UEFA Rusland wel voorlopig uit te sluiten van alle geplande wedstrijden. Hierdoor is duidelijk dat voor het EK van aankomende zomer een verandering zal plaatsvinden in de groep van de Oranje Leeuwinnen. Zij werden namelijk gekoppeld aan onder andere Rusland in de groepsfase.

Wat voor een gevolgen het besluit van de KNVB om het duel met Belarus te schrappen heeft is nog niet duidelijk. Wel geeft de KNVB aan dat het in gesprek is met de UEFA over de moeilijke situatie. Het besluit om voorlopig niet meer uit te komen tegen nationale elftallen van Rusland en Belarus werd eind vorige maand al gemaakt door de KNVB. De bond bekrachtigde dit in een statement: “De KNVB heeft de agressie van Rusland tegen Oekraïne afgelopen donderdag direct hard veroordeeld. Wij hopen met heel ons hart dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk stopt. De ernst en omvang van de aanhoudende agressie van Rusland en het daaraan meewerken door Belarus, maken dat de KNVB dit besluit heeft genomen.”

De Oranje Leeuwinnen staan bovenaan in groep C van de WK-kwalificatie, met elf punten uit vijf wedstrijden. Achtervolger IJsland volgt met negen punten, maar had daar wel een wedstrijd minder voor nodig. De Oranje Leeuwinnen zijn daarmee dus nog allerminst zeker van plaatsing voor het WK. Groepswinnaars plaatsen zich direct voor het toernooi, runners-up moeten zich zien te kwalificeren in de play-offs.