Van Gaal: ‘Is mogelijk dat ik een andere keuze ga maken als iedereen fit is’

Maandag, 28 maart 2022 om 15:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:48

Louis van Gaal heeft bij Oranje nog steeds een voorkeur voor een linkspoot in het hart van de defensie. De bondscoach van het Nederlands elftal sluit echter ook niet uit dat Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt op het eindtoernooi het centrum van Oranje vormen, mits iedereen fit is. De Vrij ontbreekt deze interlandperiode in de selectie van Van Gaal vanwege een kuitblessure.

Door de afwezigheid van De Vrij werd zaterdag in de oefeninterland tegen Denemarken het hart van centrum van Oranje gevormd door Nathan Aké, Van Dijk en De Ligt. Van Gaal koos bewust voor de linksbenige Aké, aangezien de oefenmeester zijn voorkeur geeft aan een linkspoot als een van de drie centrale verdedigers. “Maar ik kan me voorstellen dat ik een andere keuze maak als ik iedereen fit heb", doelt de bondscoach op een selectie met Van Dijk, De Ligt en De Vrij.

"Maar mijn voorkeur gaat uit naar een linkspoot, want met zoveel mensen achter de bal moet ik opbouwend sterke spelers hebben”, vervolgt Van Gaal. “Daarom heb ik Daley Blind ook laten spelen. Ik wil aanvallen, dat kan ook met dit systeem. Dan moet je wel dat soort types opstellen.” Het Nederlands elftal won zaterdagavond met 4-2 van Denemarken in het nieuwe '1-3-4-1-2'-systeem dat de bondscoach voor ogen heeft. Aanvoerder Virgil van Dijk liet na afloop van de oefeninterland echter weten een 4-3-3 formatie zijn voorkeur geniet.

Op de persconferentie in aanloop naar het oefenduel met Duitsland van dinsdagavond komt Van Dijk terug op zijn eerdere uitspraken tegenover de NOS. “Ik heb mijn voorkeur niet uitgesproken voor 4-3-3. Dat systeem speel ik week in week uit (bij Liverpool, red.). Ik zei dat we dat systeem nog uitstekend kunnen spelen, maar dat we hebben laten zien waarom de bondscoach dit systeem wil spelen. Waarover we hebben gesproken was hoe we het nog beter kunnen doen na de wedstrijd tegen Denemarken.”

“Dat zijn geen heftige discussies, we zitten vaak op één lijn”, geeft Van Dijk, die zich wil ontwikkelen in het nieuwe systeem, aan. 'Het is zeker wennen, maar ik vind het leuk. Ik ben het niet gewend, maar het wil niet zeggen dat ik het niet kan. Je moet je alleen aanpassen', aldus de verdediger, waarna hij wordt onderbroken door een lachende Van Gaal: ‘Het is op je lijf geschreven.’” Van Gaal is blij dat spelers met hem discussiëren over het te spelen systeem. “'Iedereen heeft zijn voorkeur. In Nederland word je geboren met 4-3-3. De jongste elftallen spelen in die formatie, dus dat is logisch”, zegt de bondscoach.

“Je blijft altijd dicht bij jezelf, dan ben je ook het meest betrokken bij alles. In principe heb ik de spelers hun zin gegeven, omdat we geen tijd hadden bij de start van de WK-kwalificatie. Nu heb ik de gelegenheid om een ander systeem te spelen, maar dat wil niet zeggen dat we het op het WK gaan spelen. Mijn overtuiging is dat we het beste in dit systeem kunnen spelen, maar dat is theorie. In de praktijk kan dat anders zijn, maar helaas krijg ik meestal gelijk”, zegt Van Gaal lachend over de 3-4-1-2-formatie.