Louis van Gaal pakt UEFA opnieuw hard aan vanwege ‘jut-en-jul-competitie’

Maandag, 28 maart 2022 om 15:00 • Chris Meijer • Laatste update: 15:08

Louis van Gaal heeft tijdens de persconferentie in aanloop naar de oefeninterland tussen Nederland en Duitsland hard uitgehaald naar de UEFA. De bondscoach van het Nederlands elftal is van mening dat zijn spelers overbelast zijn en wijt dat mede aan de ‘jut-en-jul-competitie’ van de Europese voetbalbond, waarmee hij naar Conference League verwijst. Van Gaal zegt zelf aanspraak te maken op een plek in een commissie van de FIFA en de UEFA, op basis van ‘zijn curriculum’.

“Je moet uitgaan van de speler, dus minder wedstrijden spelen”, begint Van Gaal als hij tijdens de persconferentie voor de tweede keer gevraagd wordt naar de overbelasting van zijn spelers. “Dan moet je creatief zijn met de competitie-indelingen. Kleinere competities, bijvoorbeeld. Dat is wel rigoureus, maar daar moet het wel naartoe. Nu staat de voetballer op de laatste plaats en het moet op de eerste plaats staan. Je moet competities uitvinden waarbij rekening gehouden wordt met competitiewedstrijden, interlandwedstrijden en Europa Cup-wedstrijden.”

“Nee, dat is niet gemakkelijk. Maar we hebben een UEFA en die gaat nog even een derde toernooi organiseren”, gaat Van Gaal verder. “De jut-en-jul-competitie. En dan staan we allemaal op onze achterste poten dat we vier clubs in de achtste finale hebben. Ja, logisch. Alles wordt bevestigd wat ik gezegd heb. En er wordt schande van gesproken dat ik het jut en jul heb genoemd. In de laatste fase is het geen jut en jul. Maar in de eerste fase wel. Dan spelen die spelers ook die wedstrijden, dat moet je niet willen. Je kan het heel anders organiseren.”

Van Gaal had zich eerder tijdens de persconferentie al uitgelaten over de in zijn ogen overbelasting van zijn spelers.”Het probleem is dat deze spelers zoveel wedstrijden achter elkaar hebben gespeeld, ook door de coronacrisis. De spelers raken vermoeid en het herstel duurt langer. Ik heb vanmorgen maar 20 tot 25 minuten het systeem willen trainen. Dat doe ik normaal langer, maar ik moet daar rekening mee houden. Er zijn allerlei pijntjes en dat kun je niet door massages en dat soort dingen wegnemen. Deze spelers zijn overbelast, vind ik zelf. Maar ik vind dat je zodanig moet trainen dat je het negentig minuten moet volhouden. Ik begrijp dat dit moeilijk is.”

Een oplossing om het wél negentig minuten vol te houden, is in de ogen van Van Gaal door ‘te doseren’ tijdens wedstrijden. “Het is niet zo dat je door moet gaan als je 3-1 voor staat, dan kun je ook eerder compact gaan spelen. Dan wordt het voor de tegenstander moeilijker en krijgen wij meer open ruimtes, waardoor wij ook weer kunnen scoren. Dat gebeurde tegen Denemarken ook. Waar je druk geeft op de bal, bepaal je zelf als team.”

Van Gaal kreeg vervolgens de vraag of de spelers de overbelasting meenemen naar het WK. “Ik ben het helemaal met je eens”, reageerde de bondscoach. “Maar ik ben Louis van Gaal, een heel klein mannetje. Die wel elke keer zegt waar het om gaat en om draait. Maar ja, ze luisteren niet. Ik zit in geen commissie van de FIFA of de UEFA. Nou, met mijn curriculum zou dat wel moeten, denk ik.”