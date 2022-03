Van Gaal waarschuwt Ten Hag voor United: ‘Ga naar een voetbalclub’

Maandag, 28 maart 2022 om 14:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:04

Louis van Gaal raadt Erik ten Hag een mogelijke overstap naar Manchester United af. De trainer van Ajax wordt al maandenlang in verband gebracht met the Red Devils. De Nederlandse oefenmeester is een van de topkandidaten om volgend seizoen de honneurs op Old Trafford waar te nemen. Volgens Van Gaal kan Ten Hag echter beter voor een andere club kiezen.

Van Gaal was tussen 2014 en 2016 zelf manager van United, maar de huidige bondscoach van het Nederlands elftal adviseert Ten Hag om niet op de Engelse interesse in te gaan. “Ik denk dat Erik ten Hag een geweldige coach is. En een geweldige coach is altijd goed voor Manchester United. Maar Manchester United is een commerciële club. Dat zijn moeilijke keuzes voor een coach”, zegt Van Gaal op de persconferentie van Oranje in aanloop naar de oefeninterland tegen Duitsland. “

“Je kunt beter gaan naar een voetbalclub”, vervolgt de zeventigjarige oefenmeester. “Ik ga niet zijn carrière begeleiden. Dan belt hij me zelf op, want we hebben wel eens gesprekken met elkaar. Maar hij moet kiezen voor een voetbalclub en niet voor een commerciële club.” De Daily Mail, de Daily Telegraph, The Independent en transfermarktexpert Fabrizio Romano meldden vorige week allemaal dat Ten Hag een eerste gesprek heeft gevoerd met United. De huidige trainer van Ajax geldt als een van de totaal vier kandidaten die na dit seizoen het stokje moet overnemen van interim-manager Ralf Rangnick.

Manchester United zou in april definitief een knoop willen doorhakken in de zoektocht naar een nieuwe manager. Sky Sports spreekt van een 'positief' gesprek tussen Ten Hag en United. Rangnick werd in december aangesteld als de tijdelijke opvolger van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer. De 53-jarige Duitse oefenmeester fungeert tot het einde van het seizoen als interim-manager en zal daarna als adviseur aan Manchester United verbonden blijven. De afgelopen maanden vallen op Old Trafford nadrukkelijk de namen van Ten Hag en Mauricio Pochettino. “Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb gezien hoe Ajax zich heeft ontwikkeld sinds zijn komst”, sprak Rangnick begin deze maand over Ten Hag.