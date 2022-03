Van Gaal: ‘Hij zal wel gestimuleerd worden als hij tegen mij moet spelen’

Maandag, 28 maart 2022 om 14:36 • Chris Meijer

Voor Louis van Gaal betekent de oefeninterland tussen Oranje en Duitsland - die dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA op het programma staat - een weerzien met Thomas Müller. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal haalde de nu 32-jarige aanvallende middenvelder in 2009 bij de hoofdmacht van Bayern München. Van Gaal laat zich op de persconferentie daags voor het duel lovend uit over Müller.

“Müller speelde in mijn tijd in het tweede, maar ik had met Hermann Gerland een insider in mijn staf zitten”, zo begint Van Gaal tijdens de persconferentie met zijn voormalig assistent bij Bayern. “Het was zijn grootste verdienste, want hij zei dat ik Müller en Badstuber moest selecteren. En dan ben ik wel iemand die een jonge speler altijd opstelt, wanneer hij de kwaliteiten bezit. Müller, Badstuber en Alaba hadden de kwaliteiten, dus daarom heb ik ze opgesteld. Dat Müller en Alaba zo’n geweldige carrière hebben, is hartstikke leuk.”

“Bastian Schweinsteiger heeft me ook nog gebeld, hij zit tegenwoordig in zo’n programma in Duitsland. Mijn Duits is niet meer toereikend genoeg om dat allemaal uit te leggen, dus ik ga hem een warme omhelzing geven”, vervolgt Van Gaal. De bondscoach is zeer te spreken over Müller, dit seizoen voorlopig goed voor 12 doelpunten en 22 assists in 37 officiële wedstrijden voor Bayern.

“Müller is een speler die zo’n geweldige aanvallende oriëntatie heeft, waardoor hij altijd doelpunten zal maken”, zo geeft Van Gaal te kennen. “En buiten dat, heeft hij ook nog verdedigende oriëntatie. Hij is een nummer tien die ook meeverdedigt. Die ook slim meeverdedigt. Dat is voor een trainer een ideale speler. En dat hij het zolang volhoudt, zegt iets over hem. Ik zou hem opstellen als ik Hansi Flick was, want hij zal wel gestimuleerd worden als hij tegen mij moet spelen.”

Oranje speelde de afgelopen jaren vier keer eerder tegen Duitsland, maar Van Gaal zegt die wedstrijden niet te hebben teruggekeken. “Ik heb een regel met scouting. Ik kijk er niet te veel terug en met interlands nog wat meer dan normaal, omdat er zo veel verschil is tussen de ene en de andere periode. Er zijn nu ook veel spelers geblesseerd bij Duitsland en dat is wel jammer, want we verwachtten veel weerstand toen we ze kozen. Helaas lijkt dat niet zo te gaan zijn.”

Virgil van Dijk beaamt dat de meest recente ontmoetingen met Duitsland behoorlijk doelpuntrijk waren: een 3-0 zege, een 2-2 gelijkspel, een 2-3 nederlaag en een 2-4 overwinning. “Het waren inderdaad open wedstrijden, mooie wedstrijden om te spelen. De Nations League-wedstrijd uit kan ik me heel goed herinneren, toen maakte ik die belangrijke goal waardoor we naar de finale gingen. Hopelijk krijgen we morgen minder tegendoelpunten, maar winnen we wel.”