Bondscoach Flick verklapt al twee basisspelers voor duel met Oranje

Maandag, 28 maart 2022 om 14:27 • Jordi Tomasowa

Manuel Neuer en Antonio Rüdiger keren dinsdagavond bij Duitsland in het oefenduel met het Nederlands elftal terug in de basis, zo onthult bondscoach Hansi Flick op een persconferentie. Daarentegen staat er een groot vraagteken achter Joshua Kimmich, aangezien zijn vrouw op het punt van bevallen staat.

Duitsland rekende zaterdag in een oefeninterland met 2-0 af met Israël. Neuer en Rüdiger bleven in dit duel negentig minuten op de bank, maar zullen dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA vanaf het eerste fluitsignaal spelen tegen Oranje. Flick geeft bovendien prijs dat Jamal Musiala mogelijk net als tegen Israël een basisplaats krijgt toebedeeld. “Hij kan op meerdere posities spelen, dat heeft hij bij Bayern ook laten zien”, zegt Flick. “Het is het overwegen waard om hem als controleur te laten spelen en hem morgen weer te laten starten. Maar ik heb nog geen definitieve beslissing genomen."

Flick werd tijdens de persconferentie gebeld door Kimmich, van wie de kans groot is dat hij de ontmoeting met Oranje moet missen vanwege de bevalling van zijn vrouw. “Ik heb Joshua Kimmich teruggebeld, alles is rustig. De baby is er nog niet”, laat Flick weten. “Ik heb hem gezegd thuis te blijven bij zijn vrouw. Natuurlijk wil hij altijd spelen, maar dat is op dit moment de beste beslissing, hij zou hier geen seconde rust hebben gehad. Een geboorte is zoveel belangrijker.”

Onder anderen het Borussia Dortmund-duo Marco Reus en Mats Hummels ontbreken net als Florian Wirtz (Bayern Leverkusen) en Leon Goretzka vanwege blessureleed in de Duitse selectie. Louis van Gaal geeft op het persmoment van Oranje in aanloop naar de oefeninterland te kennen dat hij baalt van de vele blessures aan Duitse zijde. “Dat is wel jammer, want we hebben Duitsland gekozen vanwege de weerstand, maar dit is niet de hoogste weerstand, jammer genoeg.”