Laurent Koscielny (36) stopt na beschuldigingen per direct als profvoetballer

Maandag, 28 maart 2022 om 13:25

Laurent Koscielny heeft per direct zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen. Het nieuws komt opvolgend aan beschuldigingen aan zijn adres. De Franse 36-jarige centrumverdediger werd deze week door een publicatie van Sud Ouest beschuldigd van ‘schandalig en soms racistisch gedrag’ en heeft mede daardoor besloten om Girondins de Bordeaux achter zich te laten.

De Franse krant zou met dertig betrokkenen hebben gesproken over de huidige situatie bij Girondins de Bordeaux en een van hen was een vertegenwoordiger van de Ultramarines 87 Group, de harde kern van de club. Hij heeft Koscielny en ploeggenoot Benoit Costil beticht van ‘schandalig en soms racistisch gedrag’. De voormalig verdediger van onder meer Lorient en Arsenal ontkent zelf de aantijgingen van Sud Ouest. Koscielny gaf in een reactie aan ‘verrast, geschokt en bedroefd’ te zijn na de beschuldigingen.

Koscielny maakte al sinds de jaarwisseling geen deel meer uit van de selectie van Girondins de Bordeaux, voor wie hij dit seizoen nog elf wedstrijden speelde. De 51-voudig Frans international is na de jaarwisseling uit de selectie gezet na de aanhoudende financiële en sportieve malaise, nadat hem ‘gebrek aan leiderschap werd verweten’. Koscielny keerde in de zomer van 2019 terug in Frankrijk bij Girondins de Bordeaux, na negen jaar voor Arsenal te hebben gespeeld. In bijna drie jaar speelde hij 65 wedstrijden voor de Franse club.

Girondins de Bordeaux reageert in een statement op de publicatie van Sud Ouest: “De club is op de hoogte gebracht van het bestaan van de beschuldigingen over onaanvaardbaar gedrag en racistische opmerkingen die mogelijk zijn gemaakt door Girondins-spelers. Dergelijke acties zouden in totale tegenspraak zijn met de waarden van de club en zijn spelers. Tot op heden is er echter geen document ter ondersteuning van deze beschuldigingen onder de aandacht gebracht van Girondins de Bordeaux, die uit principe de grootste voorzichtigheid wil betrachten en het beginsel van het vermoeden van onschuld wil respecteren. Dit is niet het moment voor controverse, wanneer de hele club zich moet concentreren op zijn sportieve doelstelling. Indien dergelijke beschuldigingen gegrond blijken te zijn, zal de Girondins Bordeaux onmiddellijk alle gepaste consequenties trekken."

Girondins Bordeaux draait een enorm moeizaam seizoen in de Ligue 1 en staat momenteel op de twintigste en laatste plaats in de competitie. De club zal in de laatste negen wedstrijden van het seizoen alle zeilen moeten bijzetten om de veilige zeventiende plaats te bereiken. Het gat met het virtueel veilige Clermont Foot bedraagt op dit moment zes punten.