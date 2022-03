Rashford krijgt advies: ‘Hoop dat hij zijn f***ing hoofd uit zijn kont haalt'

Maandag, 28 maart 2022 om 12:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:05

Wayne Rooney spoort Marcus Rashford aan om bij Manchester United te blijven. Rashford was in 297 officiële optredens goed voor 93 doelpunten, maar moet het dit seizoen doen met een bijrol op Old Trafford. Rooney, die met 253 doelpunten clubtopscorer aller tijden van United is, gelooft dat Rashford zijn record kan verbeteren als hij zijn beste vorm hervindt.

Rashford beleeft zijn slechtste seizoen bij the Red Devils sinds hij vijf jaar geleden doorbrak op Old Trafford. In 26 optredens in alle competities wist de aanvaller slechts vijf keer het net te vinden. Rashford is zijn basisplaats onder interim-manager Ralf Rangnick kwijtgeraakt vanwege zijn minder vorm, waardoor de geruchten over een mogelijk vertrek komende zomer steeds hardnekkiger worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rooney beleefde tussen 2004 en 2017 dertien succesvolle jaren bij United. De manager van Derby County is van mening dat Rashford niet voor een vertrek moet kiezen om zijn zelfvertrouwen terug te krijgen. Rooney acht de 46-voudig international van Engeland in staat om zijn clubrecord van 253 doelpunten voor United te verbreken. “Dat record in handen krijgen is natuurlijk f***ng geweldig”, zegt Rooney tegenover The Sun.

“Wat ik hoop is dat Rashford zijn fucking hoofd uit zijn kont haalt en dat record gaat breken. Rashford is een kind van de club”, vervolgt de clubicoon. Vanwege zijn onvrede bij United werd de aanvaller de afgelopen dagen door Engelse media in verband gebracht met een transfer naar Arsenal. Bondscoach Gareth Southgate besloot Rashford afgelopen week niet te selecteren voor de oefeninterlands tegen Zwitserland (2-1 winst) en Ivoorkust. Rashford beschikt bij United nog over een contract tot medio 2023, al heeft de club een optie om nog een jaar te verlengen.