Erik ten Hag kan sleutelrol in toekomst van Donny van de Beek vertolken

Maandag, 28 maart 2022 om 12:22 • Chris Meijer

Wie de nieuwe manager van Manchester United wordt, gaat grotendeels de toekomst van Donny van de Beek bepalen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat Erik ten Hag weleens een sleutelrol daarin kan gaan vertolken. De huidige trainer van Ajax is een van de kandidaten om vanaf volgend seizoen de nieuwe manager van Manchester United te worden.

Van de Beek wordt momenteel verhuurd aan Everton, waar hij tot dusver zes wedstrijden speelde. De 24-jarige middenvelder slaagde er na zijn overstap van Ajax naar Manchester United onder Ole Gunnar Solskjaer en zijn tijdelijke opvolger Ralf Rangnick niet in om een vaste basisplaats te veroveren. Ondanks zijn nog tot medio 2025 lopende contract bij the Red Devils kan komende zomer daarom weleens een sleutelmoment gaan vormen in de carrière van Van de Beek.

Volgens Romano laat Van de Beek het besluit over zijn nabije toekomst afhangen van de ideeën en het beoogde project van de nieuwe manager van Manchester United. De verstandhouding tussen Van de Beek en Ten Hag is goed, aangezien zij eerder samenwerkten bij Ajax. Om die reden kan Ten Hag een sleutelrol gaan vervullen in de toekomst van Van de Beek bij Manchester United.

Ten Hag heeft afgelopen week een positief gesprek gevoerd met Manchester United over zijn ideeën en plannen, maar ook over het mogelijke budget en de ambities van de club. De 52-jarige oefenmeester is niet de enige kandidaat op Old Trafford, waar ook de namen van Mauricio Pochettino en Julen Lopetegui bijvoorbeeld nadrukkelijk worden genoemd. Tegelijkertijd is Manchester United niet de enige geïnteresseerde voor Ten Hag: Romano meldt dat nog twee andere clubs zich na het gesprek met Manchester United bij hem gemeld hebben.

Romano benadrukt dat Ten Hag droomt van een kans in de Premier League. Of dat er van gaat komen, moet nog worden afgewacht. Ten Hag is nog in afwachting van een eventueel vervolggesprek van Manchester United. De Engelse grootmacht wil eerst de andere opties verkennen, voor een eventuele volgende stap met Ten Hag wordt gezet. Mede daardoor houden de twee niet nader genoemde belangstellenden zijn situatie in de gaten.