‘Stoelendans bij Italië na debacle: Mancini blijft, vier routiniers stoppen'

Maandag, 28 maart 2022 om 11:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:17

Roberto Mancini blijft nagenoeg zeker aan als bondscoach van Italië, zo melden diverse Italiaanse media. De positie van de coach raakte onder vuur in eigen land na het mislopen van het WK in Qatar, maar de Italiaanse bond (FIGC) is geenszins van plan om Mancini te ontslaan. Wel gaat het gerucht dat het drietal Ciro Immobile, Jorginho en Lorenzo Insigne zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg heeft gespeeld. Aanvoerder Giorgio Chiellini zwaait naar verluidt af over twee duels, na de Finalissima tegen Argentinië in juni.

Regerend Europees kampioen Italië blameerde zich afgelopen donderdag door in de play-offs voor een WK-ticket met 0-1 te verliezen van Noord-Macedonië. De Italiaanse pers was vernietigend over Mancini en de nationale ploeg, die zich voor de tweede maal op rij niet had weten te kwalificeren voor een mondiaal eindtoernooi. Toch staat de positie van Mancini niet ter discussie, melden zowel Corriere dello Sport als La Gazzetta dello Sport. President van de FIGC Gabriele Gravina sprak zondag met de 57-jarige oefenmeester en behoudt het volste vertrouwen in hem.

In tegenstelling tot Mancini, die nog tot 2026 onder contract staat bij de Italiaanse bond, hangt een afscheid van het zwaar bekritiseerde trio Immobile, Jorginho en Lorenzo Insigne wél in de lucht. Alledrie behoren niet tot de selectie voor het vriendschappelijke duel met Turkije (29 maart) en hebben net als Marco Verratti, Gianluca Mancini en Domenico Berardi toestemming gekregen om terug te keren naar hun clubs. Corrierre dello Sport schrijft dat Immobile, Jorginho en Insigne - allen dertigers - serieus nadenken te bedanken voor de nationale ploeg, omdat ze niet meer verwachten van betekenis te zijn ten tijde van het volgende eindtoernooi, het EK 2024.

Ook voor aanvoerder Chiellini lijken de laatste duels voor la Squadra Azzurra te zijn aangebroken. De 115-voudig international wordt in augustus 38 en is naar verluidt van plan om na het eerstvolgende 'grote duel' - de Finalissima tegen Copa América-winnaar Argentinië - af te zwaaien bij de Italiaanse nationale ploeg. Chiellini behoort nog wel tot de selectie voor het duel met Turkije.