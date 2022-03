Blunder? Valentijn Driessen onthult ‘strategische zet’ van Louis van Gaal

Maandag, 28 maart 2022 om 09:43 • Tom Rofekamp

Louis van Gaal oogstte vrijdag veel verbazing tijdens de persconferentie in aanloop naar de oefeninterland van Oranje tegen Denemarken (4-2). De bondscoach stelde dat Marcel Lucassen, directeur voetbalontwikkeling van de KNVB, ontslagen gaat worden, terwijl hij door Valentijn Driessen juist gevraagd werd naar de functie van directeur topvoetbal. Driessen denkt echter niet dat Van Gaal blunderde tijdens de persconferentie, zo schrijft de chef voetbal in zijn column voor De Telegraaf.

Driessen zelf vroeg tijdens de persconferentie of Van Gaal bij de KNVB een nieuwe directeur voetbal had aangedragen. De huidige directeur topvoetbal - Nico-Jan Hoogma - vertrekt na het WK in Qatar. “Niemand, want die vind ik heel goed. Die er nu zit. Hij gaat nu weg, ja. Dat heb ik ook vernomen”, antwoordde Van Gaal, waarmee hij het aanvankelijk over Hoogma leek te hebben.

“Ik ben een keer uitgenodigd om met Marcel Lucassen te praten”, zo ging Van Gaal vervolgens verder. “Voor zover ik hem op basis van één gesprek kan beoordelen: hele goede vent. Hij heeft heel veel ervaring. Tot mijn verbazing lees ik op de mediakanalen dat hij ontslagen wordt. Ik vind dat vreemd en waarschijnlijk mag ik dit niet zeggen, omdat ik voor de KNVB werk. Maar ik vind het vreemd.”

Driessen begint zijn column door de heersende conclusie in de media te noemen: "Van Gaal werd als blunderaar neergezet. Niet dus", voegt hij al snel toe. "Van Gaal zette een strategische zet in een koningsdrama op de KNVB-burelen. Collega-directeur Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal) zou Lucassen het liefst lozen. Die kans denkt hij te kunnen pakken als eind mei de afgesproken evaluatie van Lucassen vindt."

"De voetbalmensen in Zeist, onder andere Van Gaal, zijn enthousiast over de voetbalideeën die Lucassen wil implementeren", vervolgt Driessen. "Ook op een groep ex-internationals en ex-bondscoaches maakte Lucassen indruk. Volgens velen van hen ligt het Nederlandse voetbal bij hem juist in goede handen. Alleen trekt Van der Zee liever de maatschappelijke kaart. In zijn ogen is de KNVB vooral een hele grote maatschappelijke organisatie waar juist meer aandacht moet zijn voor diversiteit, inclusiviteit, bewegingsarmoede en racisme. Voetbal is voor hem slechts een vehikel, dat te hoog op de agenda staat en met twee man (Hoogma en Lucassen) te zwaar vertegenwoordigd is in de directie."

Van Gaal zou, net als bondsvoorzitter Just Spee, bij een brainstorm over het strategisch beleidsplan 2022-2026 laten weten hebben 'dat voetbal leidend moet zijn bij de KNVB', aldus Driessen. Het is een strategie die volgens de chef voetbal afhangt van het standpunt van algemeen directeur Marianne van Leeuwen: "Ook zij was onder de indruk van Lucassen en noemde hem in december een waarachtig klankbord, oprecht en bijzonder kundig. Tegelijkertijd buigt ze als nieuwkomer, die moeite heeft haar plaats te veroveren in het voetbalbolwerk, vaak mee met de ervaren rot Van der Zee. Op de burelen wordt ze zelfs als zijn marionet beschouwd."

Driessen neemt tot slot een standpunt in en voegt zich bij Van Gaal: "Kiest Van Leeuwen voor de voetbalafgevaardigde en houdt ze Lucassen binnenboord, dan is ze eindelijk zichtbaar en verstevigt dit haar positie. Schrijnend zou het zijn als juist zij als nieuwkomer en KNVB-baas een voetbalvisionair buitengooit. Het zou haar geloofwaardigheid bij de voetbaltak vermorzelen."