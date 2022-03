Van der Vaart adviseert tafelgast Slot: ‘Ik zou Til er zelfs voor hem uithalen'

Maandag, 28 maart 2022 om 08:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:18

Rafael van der Vaart heeft een hoge pet op van Jens Toornstra. Aan tafel bij Studio Voetbal, waar Feyenoord-trainer Arne Slot te gast is, breekt de analist een lans voor de middenvelder, die in zijn ogen 'altijd als eerste opgeschreven moet worden op het startformulier'. Van der Vaart oppert zelfs om clubtopscorer Guus Til te slachtofferen, zodat Toornstra verzekerd kan worden van een basisplek.

Van der Vaart liet zich een week geleden al lovend uit over Toornstra, na afloop van De Klassieker (3-2 winst voor Ajax). Presentator Sjoerd van Ramshorst kaart de opmerkingen van Van der Vaart aan, waar Slot lachend op inhaakt. "Dat was Jens met hem eens." Slot heeft ook zelf mooie woorden over Toornstra: "Jens is een voorbeeldprof. Tot op heden heeft hij de uitleg over waarom ik hem niet opstel altijd geaccepteerd. Maar het zou best kunnen dat als ik besluit om hem dit weekend niet op te stellen, dat het nog lastiger gaat worden door de woorden van Rafael."

Van der Vaart steekt nogmaals de loftrompet. "Toornstra is altijd een twijfelaartje, maar zijn cijfers bij Feyenoord zijn echt ongelooflijk (Toornstra produceerde in 303 wedstrijden voor de Rotterdammers 65 goals en 60 assists, red.). Als hij speelt: hij rent, stopt niet met druk zetten, en is altijd positief." Van der Vaart refereert aan de woorden van Slot: 'Als je hem op de bank zet, zegt hij ook niks. Maar dat is misschien ook een beetje zijn probleem."

Slot nuanceert de uitspraak van zijn tafelgenoot. "Het is niet dat Toornstra niks zegt. Maar het is mijn ervaring dat als je het hem uitlegt, hij dat wel accepteert." De oefenmeester legt uit dat het iedere week weer puzzelen voor hem is wat betreft de basisopstelling. "Guus Til maakt veertien goals, ik vind dat Orkun Kökçü een héél goed seizoen draaien en Fredrik Aursnes is voor ons ontzettend belangrijk. In de wedstrijden dat we hem gemist hebben, hebben we ook punten verloren." Van der Vaart doet daarop een gewaagde uitspraak.

"Ik vind zelfs dat Guus Til eruit moet", zegt de oud-international. Slot gaat niet direct op Van der Vaart in, maar beaamt dat hij zoekt naar alternatieven om Toornstra alsnog op te kunnen stellen. "Omdat ik jullie mening deel", verwijst Slot naar zijn tafelgenoten, "heb ik wel eens gekozen om hem op rechtsbuiten te zetten om hem alsnog in het elftal te houden." Ibrahim Afellay haakt in: "Dat kun je hem eigenlijk niet aandoen." Slot geeft toe: "Het is niet ideaal, zeker niet tegen ploegen die laag staan te verdedigen. Dan komt hij niet in zijn kracht." De trainer lijkt de kwestie te overpeinzen, terwijl Van Ramshorst naar het volgende onderwerp springt.