Aanstelling Van Nistelrooij bij PSV bijna rond; Guus Hiddink wordt klankbord

Maandag, 28 maart 2022 om 07:25 • Tom Rofekamp

PSV hoopt begin deze week witte rook te geven over de aanstelling van Ruud van Nistelrooij als nieuwe hoofdtrainer, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Fred Rutten moet daarbij eerste assistent worden. Daarnaast hebben de Eindhovenaren Guus Hiddink op het oog om Van Nistelrooij in een adviserende rol bij te staan, al zal deze niet formeel van aard zijn.

Van Nistelrooij maakte vorige week aan toekomstig algemeen directeur van PSV Marcel Brands bekend dat hij openstond om komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer te worden, zo schreef De Telegraaf. Voorwaarde voor Van Nistelrooij was dat hij een ervaren assistent naast zich zou krijgen. Rutten raakte al gauw in beeld, maar een akkoord met de voormalig hoofdcoach van PSV werd nog niet bereikt. Het definitieve ja-woord van Rutten lijkt echter vandaag of morgen nog te komen volgens het Eindhovens Dagblad.

De 59-jarige Rutten stond eerder al drie jaar lang aan het roer bij PSV als hoofdcoach en vijf jaar als assistent-trainer. Daarnaast was hij hoofdcoach van Schalke 04, FC Twente, Feyenoord, Vitesse en Anderlecht. Van Nistelrooij wil met Rutten tóch de uitdaging aangaan bij het eerste elftal van de Eindhovenaren. Eerder gaf de beoogde coach van volgend seizoen nog aan 'het trainersvak eerst te willen doorgronden' en zijn 'route zelf uit te willen stippelen'.

De naam van Hiddink is echter nieuw. Van Nistelrooij heeft nog geregeld contact met de 75-jarige oud-trainer, als wiens assistent hij fungeerde toen Hiddink bondscoach bij het Nederlands elftal was van 2014 tot 2015. Hiddink springt op zijn beurt de afgelopen jaren al regelmatig bij om jonge hoofdtrainers van PSV te helpen. Zo hielp Hiddink ook Philip Cocu en Ernest Faber in hun beginperiodes bij de club. Hiddink zal echter geen formele rol gaan bekleden bij de huidige nummer twee van de Eredivisie.

Ook lijkt er een rol voor oud-verdediger André Ooijer weggelegd in de technische staf van Van Nistelrooij. Boudewijn Zenden, die al onderdeel is van het team van Schmidt, blijft naar alle waarschijnlijkheid ook op zijn post. De klus wordt voor Van Nistelrooij zijn eerste als hoofdtrainer van een grote club. De 70-voudig Oranje-international werkte eerst twee jaar als assistent-trainer van Guus Hiddink en daarna Danny Blind bij het Nederlands elftal, en ging in 2016 aan de slag bij PSV. Daar werkte hij aanvankelijk als spitsentrainer van het eerste elftal, om vanaf 2018 de Onder 19 onder zijn hoede te nemen. Afgelopen zomer ging Van Nistelrooij mee naar het EK als assistent van toenmalig bondscoach Frank de Boer en daarna nam hij de leiding over Jong PSV.