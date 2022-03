Canada ontkurkt champagne: land voor het eerst sinds 1986 naar WK

Maandag, 28 maart 2022 om 06:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:34

Canada heeft zich als eerste Noord- of Midden-Amerikaanse land gekwalificeerd voor het aankomende WK in Qatar. Door een 4-0 zege op Jamaica zijn les Rouges niet meer van de eerste plaats te stoten in de finale kwalificatiegroep van de CONCACAF-zone, met 28 punten uit 13 wedstrijden. Het is slechts de tweede keer in de geschiedenis dat Canada zich plaatst voor een mondiale eindronde: het kwam verder alleen uit op het WK van 1986.

Cyle Larin opende na dertien minuten de score in Toronto, waar het duel met Jamaica gespeeld werd. De spits van Besiktas - die in de gehele WK-kwalificatiecampagne al liefst twaalf keer het net had gevonden - kreeg een prima steekbal van Stephen Eustáquio en schoof bekeken langs Andre Blake. Nog voor rust verdubbelde Tajon Buchanan de marge, waardoor Canada op rozen zat. Het publiek in Toronto moest lang wachten voordat het weer een doelpunt te zien kreeg: in de 82ste minuut maakte Junior Hoilett er pas 3-0 van. In de slotfase werkte Jamaicaanse verdediger Adrian Mariappa de bal nog in eigen doel, waarmee hij de 4-0 eindstand bepaalde.

CYLE LARIN. ?? His 13th goal in CONCACAF WCQ. ???? pic.twitter.com/IV8ZHVMkZm — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) March 27, 2022

Door de zege is Canada verzekerd van een plek bij de eerste drie in de kwalificatiegroep, die zich allen direct plaatsen voor het WK. Daarmee komt het land voor het eerst sinds 1986 uit op een mondiale eindronde. Destijds moest Canada met nul punten uit drie duels het toernooi al na de groepsfase verlaten. Ex-PSV'er Atiba Hutchinson, de 39-jarige captain van de huidige Canadese selectie, was de enige speler die toen al geboren was.

De emoties liepen ook hoog op bij Alphonso Davies, de sterspeler van de Canadese nationale ploeg. De vleugelverdediger van Bayern München staat nog altijd langs de kant vanwege hartproblemen in de nasleep van een coronabesmetting en moest het duel met Jamaica thuis volgen. In de race om plek twee en drie in de CONCACAF-kwalificatiegroep gaat het nog tussen de Verenigde Staten, Mexico en Costa Rica. De landen staan alledrie op 25 punten uit 13 duels, met nog één duel te gaan.

#CanMNT icon @AlphonsoDavies REACTS to WORLD CUP QUALIFICATION ??? Like all of us right now, Alphonso Davies is in tears ?????? Join our post-game celebrations, LIVE ??https://t.co/NHgvgkyhxj pic.twitter.com/1fIikH2Z17 — OneSoccer (@onesoccer) March 27, 2022