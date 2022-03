Arne Slot: ‘Volgend jaar nog trainer van Feyenoord? Moeilijke uitspraken...'

Maandag, 28 maart 2022 om 00:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:52

Arne Slot durft niet met honderd procent zekerheid te zeggen dat hij volgend jaar nog trainer van Feyenoord is. Te gast bij Studio Voetbal van de NOS wordt de coach het vuur aan de schenen gelegd met diverse vragen over zijn toekomst en de eventuele opvolging van Erik ten Hag. Hoewel Slot, die nog tot medio 2024 onder contract ligt in Rotterdam, aangeeft dat hij zich ‘op dit moment’ niet kan voorstellen dat hij bij Ajax aan de slag gaat, geeft hij vervolgens aan dat de gestelde vragen moeilijk te beantwoorden zijn.

Presentator Sjoerd van Ramshorst opent het gesprek door het mogelijke, aanstaande vertrek van Erik ten Hag bij Ajax aan te kaarten. “Hij gaat komende zomer misschien vertrekken bij Ajax. Nou bedenk ik me dat jij (wijzend naar Ibrahim Afellay, red.) een aantal uitzendingen geleden zei dat Arne Slot naar Ajax zou moeten na het vertrek van Ten Hag. Arne, zou het überhaupt in jouw hoofd mogelijk zijn om van Feyenoord naar Ajax te gaan?”

Als Erik ten Hag zou vertrekken bij Ajax is de kans groot dat Arne Slot op het lijstje van mogelijke opvolgers staat. Maar hij kan zich dat nu niet voorstellen. "Mijn contract loopt niet af, dus niemand hoeft nu bang te zijn dat ik met een andere club ga praten." pic.twitter.com/HJVKxNEyZJ — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 27, 2022

In eerste instantie reageert Slot vrij stellig. “Daar zou ik me op dit moment geen enkele voorstelling van kunnen maken. Nee, daar zou ik me op dit moment geen enkele voorstelling van kunnen maken. Eigenlijk is dat ook een hele rare vraag aan een trainer die nog een tweejarig contract bij Feyenoord heeft, terwijl de andere trainer bij Ajax super succesvol is.” Onder meer Afellay en Arno Vermeulen lijken nog niet tevreden met het antwoord van de coach en vragen door.

“Maar als binnenkort nou bekend wordt dat Ten Hag vertrekt en iedereen gaat nadenken over opvolgers. Er zullen dan maar een paar namen zijn, want die lijstjes zijn niet groot. De kans is groot dat jouw naam dan op dat lijstje staat. Toch?”, stelt Vermeulen. “Ik denk dat je deze vraag beter kan stellen als de uitzending voorbij is”, knipoogt Afellay. Slot blijft bij zijn eerdere antwoord, al durft hij niet met zekerheid te zeggen of hij volgend seizoen nog aan het roer staat bij Feyenoord. “Honderd procent zeker? Dat zijn moeilijke uitspraken om te doen. Twee jaar geleden dacht ik ook honderd procent zeker te weten dat ik het seizoen bij AZ zou afmaken. En dat liep ook anders. Maar niemand hoeft bang te zijn dat ik met een andere club zal praten zolang mijn contract nog doorloopt.”