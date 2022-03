Afellay geniet: ‘Hij scheurde de defensie van Denemarken helemaal open’

Zondag, 27 maart 2022 om 23:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:52

Ibrahim Afellay heeft tijdens de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Denemarken (4-2 winst) het meest genoten van Frenkie de Jong. De analist stelt dat de 24-jarige middenvelder de motor van Oranje is. De Jong was zaterdagavond een van de uitblinker in het elftal van bondscoach Louis van Gaal, zo was hij belangrijk met de assist op Steven Bergwijn bij de 4-2.

De Jong vertolkte een bepalende rol op het middenveld. Hij droeg bij aan de felle start van Oranje met fraaie rushes en passeerbewegingen waarmee hij tegenstanders op het verkeerde been zette en overtalsituaties creëerde. In de tweede minuut bood hij Depay op die manier een schietkans; in minuut 28 bereidde hij een kans voor Berghuis voor. De belangrijkste demarrage van De Jong vond plaats in de tweede helft, toen hij plots het gaspedaal induwde en de kans voor te bereiden waaruit Bergwijn de 4-2 maakte.

71' BERGWIJN MET ZIJN TWEEDE ???? Flekken voetbalt mee ?? De Jong maakt wat meters ?? Bergwijn raakt 'm perfect ?? #NEDDEN staat 4-2 ?? pic.twitter.com/LWgILJmVUc — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022

“We weten natuurlijk al dat hij fantastisch kan voetballen. Hij onderscheidt zich van andere middenvelders”, zegt Afellay zondagavond bij bij Studio Voetbal. “Hij slalomt gewoon door de linies alsof het niks is. Er zijn weinig middenvelders die dat hebben. Dat is gewoon zo uitzonderlijk. Hij wil ook altijd de bal hebben, hij scheurt de defensie van Denemarken helemaal open.” De Jong leverde tegen Denemarken in de tweede helft een assist op Bergwijn na een dribbel van dertig meter. “Hij heeft een versnelling in zijn versnelling”, aldus Afellay. "Hij zorgt dat Bergwijn in die situatie kan komen. Hij is bij Barcelona al fantastisch bezig en deze lijn trekt hij door.”

De middenvelder blonk vorige week ook in het shirt van Barça uit tijdens de gewonnen Clásico tegen Real Madrid (4-0). De Jong kreeg voor zijn optreden tegen de Koninklijke een 8 van Sport en werd 'geheimzinnig' genoemd. "Hij was in de eerste helft niet een van de beteren, maar hij maakte gebruik van de constante disbalans in het middenveld van Real. Hij had verrukkelijke demarrages die de linies verdeelden en uiteenbraken."