Boze NAC Breda-fans bakenen territorium af en reizen naar zeker drie landen

Zondag, 27 maart 2022 om 22:47 • Mart van Mourik

Fans van NAC Breda zijn naar Manchester, Troyes en Lommel gereisd om actie te voeren tegen de overnameplannen van de City Football Group. Afgelopen woensdag maakte de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend dat het een akkoord heeft bereikt met het consortium over de aandelenverkoop van NAC. Diverse supportersvereniging van de Bredanaars kwam daags na de onthulling al met een gezamenlijk statement tegen de overname. Zondag blijkt dat leden van de supportersvereniging Breda Loco’s zelfs naar drie stadions zijn gereisd om daar spandoeken op te hangen.

Vertegenwoordigers van de City Football Group reisden deze week af naar Breda om te interesse te concretiseren. Het steenrijke concern uit Abu Dhabi, dat onder leiding staat van Mansour bin Zayed Al Nahyan, heeft op dit moment clubs in negen landen in handen: Australië, België, China, Engeland, Frankrijk, India, Japan, Spanje, Uruguay en de Verenigde Staten. Nederland zou dus het tiende land kunnen worden waar de City Football Group actief wordt. De plannen leidden al direct tot felle protesten van NAC-fans, die zondag een foto’s publiceren van opgehangen spandoeken bij het Etihad Stadium (Manchester City), het Stade de l’Aube (Troyes AC) en het Soevereinstadion (Lommel SK).

“Stay out of our territory, NAC is not a City Group story”, zo valt te lezen op de spandoeken. De foto’s ervan worden gedeeld op Facebook, waarin de supportersgroep hun actie verklaart. “City group probeert vanuit Manchester de voetbalwereld over te nemen. Gefinancierd door een sjeik met oliedollars uit een land met dubieuze kijk op mensenrechten. Troyes en Lommel zijn al gevallen, maar ons zullen ze nooit krijgen. Vandaag zijn wij naar de stadions van Manchester, Troyes en Lommel gegaan om duidelijk te maken dat Breda niet ingelijfd gaat worden. Wij blijven strijden.”

NAC en Manchester City sloten in april 2016 een samenwerkingsovereenkomst. Voor vijf seizoenen mocht de club uit Breda kosteloos beschikken over vier tot zes spelers, die op huurbasis overkwamen uit Manchester. Het doel was om de spelers te laten rijpen in Nederland. Na enkele jaren werd NAC ontevreden over de aangeboden spelers uit Engeland en Manchester City was klaar met het gevoerde beleid in Breda. Onder aanvoering van directeur Mattijs Manders werden de banden vervolgens weer aangehaald en versterkt.