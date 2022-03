Willem van Hanegem licht speler uit ‘die Oranje nodig had’ tegen Denemarken

Zondag, 27 maart 2022 om 22:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:29

Willem van Hanegem is erg te spreken over het spel van Teun Koopmeiners bij Oranje. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen Denemarken (4-2) werd de middenvelder naast Frenkie de Jong geposteerd, en dat was een goede beslissing van Louis van Gaal, zo oordeelt De Kromme zondagavond in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Koopmeiners zorgt ervoor dat Frenkie de Jong beter gaat spelen.”

“Teun Koopmeiners was tegen de Denen een speler die in elk geval niet de onbedwingbare behoefte heeft om zichzelf per se te willen tonen”, steekt Van Hanegem van wal. “Hij zat voor mijn gevoel een beetje klem in de zone op het veld tussen de drie centrale verdedigers, de diep staande Denzel Dumfries en Frenkie de Jong, maar hij koos ervoor om Frenkie de Jong beter te laten spelen. Die bescheidenheid was goed, dat had Oranje nodig.”

“Die karaktereigenschap van Koopmeiners heeft de gepasseerde Georginio Wijnaldum ook”, vervolgt de oud-international. “Die komt echt nog terug, daar ben ik heilig van overtuigd. Hij speelt niet alles bij zijn club, maar dat doen Memphis, Aké en Bergwijn ook niet. Dat kan dus nooit een reden zijn om hem te laten vallen.” Wijnaldum moest tegen de Denen genoegen nemen met een plek op de bank, daar Van Gaal de voorkeur gaf aan Steven Berghuis.

Toch hoopt Van Hanegem dat Van Gaal in het oefenduel met Duitsland dezelfde elf namen aan de aftrap laat verschijnen als tegen Denemarken, met Wijnaldum dus als wissel. “Berghuis verloor nog wel eens de bal, maar daar heb ik mij totaal niet aan gestoord. Hij creëerde namelijk ook volop en nam risico’s in balbezit”, besluit Van Hanegem.